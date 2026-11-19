En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circular sin la chapa patente reglamentaria o llevarla oculta, doblada o ilegible constituye una infracción grave.

Circular por la vía pública sin la chapa patente identificatoria o con placas adulteradas en su visibilidad representa una de las faltas viales más severas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6.1.9 y 6.1.10 del Régimen de Faltas porteño, en concordancia con las exigencias de identificación vehicular de la Ley Nacional de Tránsito, esta conducta se sanciona con una multa de 1.000 Unidades Fijas (UF) y la quita inmediata de 10 puntos en el sistema de evaluación permanente de conductores.

Dado que el descuento equivale a la mitad del saldo inicial de 20 puntos que posee cada automovilista, cometer esta infracción puede dejar al conductor al borde de la suspensión de su licencia o provocar directamente su inhabilitación si ya acumulaba sanciones previas.

Qué irregularidades en la patente se sancionan con 1.000 UF y 10 puntos menos

La normativa porteña no solo penaliza la ausencia total de la chapa identificatoria, sino cualquier alteración o colocación defectuosa que impida su correcta visualización por parte de los agentes de tránsito o de los sistemas de fotomultas.

En concreto, la multa de 1.000 UF y el descuento de 10 puntos alcanzan a quienes incurran en alguna de las siguientes conductas:

Circular sin la patente colocada: transitar sin una o ambas placas reglamentarias instaladas en el vehículo.

Tenerla doblada o parcialmente tapada: modificar la superficie de la chapa o cubrir parte de sus caracteres alfanuméricos.

Utilizar elementos que dificulten su lectura: colocar cobertores, marcos, acrílicos, luces o accesorios que distorsionen o bloqueen la visibilidad de la matrícula.

Tenerla deteriorada o ilegible: circular con placas despintadas, dañadas o desgastadas al punto de impedir su identificación.

Colocarla en una posición antirreglamentaria: ubicar la chapa fuera de los espacios designados de fábrica o llevarla girada respecto de su posición normal.

La normativa sanciona cualquier alteración o colocación defectuosa que impida su correcta visualización. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

Qué pasa si se circula con la patente de otro vehículo y cuándo se suspende la licencia

La legislación de la Ciudad distingue entre llevar una placa irregular y utilizar identificaciones apócrifas o ajenas. Circular con placas oficiales que corresponden a otro vehículo configura una infracción diferente y aún más grave, cuya sanción eleva la multa económica a 1.200 Unidades Fijas (UF) e implica además la inmovilización del vehículo y el decomiso de las placas en el acto.

Respecto al impacto en la habilitación para conducir, no es necesario reincidir específicamente en la falta vinculada a la patente para perder el registro, ya que los descuentos del scoring se acumulan con otras infracciones de tránsito.

Si la quita de 10 puntos deja el saldo del conductor en cero, se inicia automáticamente el procedimiento administrativo de inhabilitación bajo la siguiente escala progresiva: