La lista de exentos incluye más de 100 países de Europa, Asia, África y también del continente americano (Fuente: Imagen Ilustrativa | El Cronista USA).

Antes de viajar a Estados Unidos conviene mirar bien una fecha del pasaporte: la de su vencimiento. Es que, como regla general, EE.UU. exige que los visitantes extranjeros tengan el pasaporte válido por al menos seis meses más allá de su estadía prevista, y quien no cumpla puede quedarse sin poder viajar o sin entrar al país. Sin embargo, hay una larga lista de países cuyos ciudadanos están exentos de ese requisito: es el llamado “Six-Month Club”.

Qué exige la regla

La mayoría de los viajeros extranjeros deben ingresar a Estados Unidos con un pasaporte válido por al menos seis meses más allá del período de estadía que tienen previsto.

La idea detrás de la norma es evitar que una persona se quede en el país con un documento a punto de vencer. La regla alcanza, en general, a quienes viajan con visa de no inmigrante y también a los del Programa de Exención de Visa (ESTA), salvo que les corresponda una excepción.

La excepción: el “Six-Month Club”

Estados Unidos tiene acuerdos con una larga lista de países, conocida informalmente como el “Six-Month Club”, cuyos ciudadanos quedan exentos de ese requisito.

En esos casos, el pasaporte solo necesita estar válido durante el período de estadía prevista, y no seis meses más allá. Es decir, para los ciudadanos de esos países, alcanza con que el documento no se venza mientras dure su viaje.

Qué países están exentos

La lista de exentos es extensa: incluye más de 100 países de Europa, Asia, África y también del continente americano. Entre ellos hay numerosos países de América Latina, por lo que buena parte de los viajeros de la región podría estar alcanzada por la excepción.

Ahora bien, hay un punto clave que conviene subrayar: esa lista la administra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., se actualiza cada cierto tiempo (la última revisión es de diciembre de 2025) y puede variar.

Por eso, lo más seguro no es confiar en una lista de memoria, sino verificar el estado del propio país directamente en las fuentes oficiales (CBP y el Departamento de Estado) antes de viajar. Es la única forma de saber con certeza si un pasaporte con menos de seis meses de vigencia servirá o no.

Lo más seguro no es confiar en una lista de memoria, sino verificar el estado del propio país directamente en las fuentes oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa si no se cumple

Las consecuencias de viajar con un pasaporte que no cumple el requisito pueden ir desde demoras en el check-in o en la inspección hasta, directamente, que la aerolínea no permita abordar o que se niegue el ingreso al país. En cualquier caso, es un problema que arruina un viaje y que se puede evitar con una simple revisión previa.