La normativa federal autoriza a las autoridades a denegar el documento cuando falta este dato obligatorio o se proporciona información incorrecta.

Solicitar o renovar un pasaporte estadounidense requiere cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Departamento de Estado. Entre los datos obligatorios que deben incluir los adultos en el trámite se encuentra el número de Seguro Social (SSN), un requisito que puede determinar si el documento finalmente es aprobado o rechazado.

La normativa federal permite que las autoridades denieguen una solicitud cuando el interesado no declara el número que tiene asignado o proporciona información incorrecta en determinadas circunstancias. La disposición alcanza tanto a quienes tramitan el pasaporte por primera vez como a quienes buscan renovarlo.

Sin embargo, existen excepciones para las personas que nunca recibieron un número de Seguro Social. Para estos casos, el Gobierno establece una alternativa que permite completar el trámite sin ese dato, siempre que se presente una declaración firmada que acredite la situación.

Por qué pueden rechazar una solicitud de pasaporte adulto por no declarar el número de Seguro Social

El Departamento de Estado de Estados Unidos exige que los solicitantes de pasaporte informen su número de Seguro Social (SSN), siempre que tengan uno asignado. La omisión de este dato puede provocar demoras en el trámite o la denegación de la solicitud. El requisito alcanza tanto a quienes solicitan el documento por primera vez como a quienes necesitan renovarlo.

La medida está respaldada por la ley federal 22 U.S.C § 2714a(f), que autoriza al secretario de Estado a denegar una solicitud cuando el interesado no incluye el número de Seguro Social que le fue asignado o proporciona uno incorrecto o inválido de manera intencional, negligente o imprudente.

El requisito alcanza tanto a quienes tramitan el documento por primera vez como a quienes buscan renovarlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué formulario oficial deben completar los solicitantes y dónde deben informar el número

Los adultos que solicitan un pasaporte por primera vez o no reúnen las condiciones para renovarlo por correo deben completar el formulario DS-11. En cambio, quienes cumplen los requisitos para renovar por correo utilizan el formulario DS-82. En ambos casos, el número de Seguro Social forma parte de la información requerida por el Departamento de Estado.

El organismo utiliza ese dato para verificar la identidad del solicitante y procesar la emisión del documento. En las instrucciones del DS-11, el Departamento advierte expresamente que no proporcionar el número puede ocasionar demoras importantes o la denegación del pasaporte.

Qué establece la ley federal y quiénes están exceptuados de presentar el número

Además de la posibilidad de denegar el pasaporte, la Sección 6039E del Código de Rentas Internas (26 U.S.C. § 6039E) establece una penalidad de US$500 para quienes no proporcionen la información requerida sobre su Seguro Social. Esta sanción es aplicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según explica el propio Departamento de Estado en sus preguntas frecuentes oficiales.

La excepción correspondiente a quienes nunca recibieron un número de Seguro Social. En esos casos, deben adjuntar a la solicitud una declaración firmada y fechada, bajo pena de perjurio, en la que la SSA nunca les asignó uno, una alternativa contemplada expresamente por el Departamento de Estado.