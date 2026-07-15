Normativa oficial | La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta forma: las reglas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

La ley de Bienestar Animal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se encuentra en vigor desde septiembre de 2023 en España. Esta normativa establece una serie de prohibiciones y obligaciones que deberán ser cumplidas por los propietarios de mascotas domésticas para evitar posibles sanciones.

Entre estas disposiciones se incluye la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros, con el objetivo de cubrir los daños que pudieran causar a terceros, así como las regulaciones sobre su paseo y los collares que ya no estarán permitidos.

Según expertos en comportamiento canino, los perros no interpretan los abrazos como una muestra de afecto, sino como una invasión de su espacio personal. (Fuente: Shutterstock).

Cómo pasear a tu mascota sin multas

La ley estipula la prohibición de dejar animales sueltos o en condiciones que puedan ocasionar daños en espacios públicos o privados “a las personas, al ganado o al medio natural”.

La reciente normativa 7/2023, del 28 de marzo, establece que los perros o gatos deberán estar siempre sujetos con correa durante sus paseos por espacios públicos, a excepción de zonas expresamente designadas para su libre circulación, como los parques caninos.

En relación con este aspecto, la Dirección General de Tránsito (DGT) impone sanciones que oscilan entre 90 euros y 300 euros para aquellos que transiten con mascotas que no lleven collares.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta forma: las reglas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

Conductas prohibidas según la Ley

En el artículo 27 de la citada ley se establece que quedarán prohibidas las siguientes conductas en animales de compañía, silvestres o en cautividad:

Maltratarlos o agredirlos físicamente , así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte.

Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales.

Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos , especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños.

Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales.

Collares para mascotas prohibidos: riesgos y alternativas seguras

Los sistemas de sujeción que se podrán emplear son arneses o collares, siendo el primero el más recomendable, dado que sujeta al animal por el pecho y previene lesiones cervicales.

Respecto a la segunda opción, existen dos tipos de collares: el estándar, que no debe apretarse en exceso en el perro y los eléctricos o de castigo. Este último dispositivo será prohibido por la ley de Bienestar Animal como medida en contra del maltrato.

Asimismo, la ley establece que no se permitirá “utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo, salvo por prescripción veterinaria que considere su bienestar".