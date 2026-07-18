Horror en el reino animal: reapareció la serpiente más poderosa de Asia tras largas décadas extinta

Una reciente publicación científica de la National University of Singapore (NUS), difundida en la revista Nature in Singapore, ha revelado las primeras imágenes y datos sobre un hallazgo sorprendente. Este documento describe un registro efectuado en un bosque pantanoso, que incluye evidencias fotográficas y notas de campo detalladas.

El descubrimiento se produjo de manera discreta, en medio de raíces y sombras. Guardabosques y fotógrafos naturalistas podrían encontrar una presencia esquiva que, durante años, muchos pensaron que había desaparecido. La noticia se propagó rápidamente, encendiendo alertas: reapareció una de las grandes serpientes emblemáticas en el ámbito reptiliano.

Descubren la serpiente más fuerte de Asia: su identidad revelada tras 64 años

El misterio tiene nombre y apellido: Hebius petersii (Peters’ keelback). La especie ha sido registrada nuevamente en Singapur tras 64 años sin avistamientos, con las primeras imágenes de un ejemplar vivo. La verificación fue documentada en una investigación académica que luego recibió atención en los medios locales.

El ejemplar fue observado en el área de Upper Seletar, en las cercanías de Lorong Banir, dentro de un bosque pantanoso. Medía cerca de 50 centímetros y exhibía manchas negras sobre un dorso castaño-rojizo, de acuerdo al reporte académico.

Una serpiente reapareció y sorprendió en el mundo animal. (Fuente: archivo) Gervase Laundrie

Dónde reapareció y por qué conmociona a la ciencia del Sudeste Asiático

Para los investigadores, volver a verla en Singapur demostró que los remanentes de bosque húmedo aún albergan fauna que se creía extinta localmente. El caso empuja a conservar arroyos sombreados, vegetación ribereña y corredores biológicos que sostienen cadenas tróficas críticas.

El registro es clave para comprender la distribución regional. De acuerdo con bases de datos taxonómicas, la especie se reparte entre Malasia, Indonesia y Singapur y su estatus global en la IUCN figura como de preocupación menor (LC).

Distintas especies de serpientes reaparecieron tras estar extintas. (Fuente: archivo) Archivo El Cronista

Cómo identificarla y qué hacer si te cruzas con la serpiente

Es imperativo que se mantenga un enfoque cauteloso ante cualquier observación de serpientes silvestres; por lo tanto, se debe evitar el contacto. Se recomienda informar al sistema ambiental correspondiente de la región y mantener una distancia segura. Esta práctica es esencial para la conservación de especies raras y minimiza el riesgo para los seres humanos, contribuyendo así a un balance indispensable para la biodiversidad tanto en entornos urbanos como rurales.

Los criterios mencionados abarcan cabeza oscura, vientre claro y un patrón de moteado en el cuerpo. Se exhorta a que ninguna persona trate de manipularla o seguirla. Aquellos que se aproximen, además, deben realizar el registro seguro de la observación y notificar a las autoridades ambientales competentes.