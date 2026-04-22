El Gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), aplicó sanciones severas a diversas empresas de del sector por incumplir normativas vigentes. Además de las multas económicas, la autoridad de control nacional aplicó “llamados de atención” que podrían devenir en eventuales suspensiones y baja de las empresas de seguros. A través de una serie de 6 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de Guillermo Plate anunció que estas compañías realizaron movimientos financieros ilegítimos o que sus balances económicos los llevan a una situación límite. La SSN, bajo la firma de Guillermo Plate, aplicó distintas sanciones a estas entidades del sector por incumplir normativas vigentes: Estas penalidades se fundamentan en el artículo 58 inciso c) de la Ley N° 20.091, que regula la actividad aseguradora en el país y las sanciones. Además de las multas económicas, la autoridad de control aplicó distintos “llamados de atención” a la firma LA PREVISORA S.A. SEGUROS DE SEPELIO y a los actuarios Manuel Felipe Máximo Muniaín Mazo y Daniel Leonardo Ryba, a cargo de las auditorías y los controles. Las resoluciones buscan garantizar la transparencia y el cumplimiento de las reglas del mercado financiero. La información completa de estas medidas se encuentran en el sitio oficial de la SSN para consulta pública. Es importante destacar que estas acciones de control son parte de un proceso de fiscalización más estricto sobre el sector de seguros. El organismo y su dirección pueden intervenir ante cualquier desvío de los estados contables o de las conductas esperadas de los responsables técnicos. El caso más crítico denunciado recientemente involucra a tres subsidiarias de TRES PROVINCIAS SEGUROS S.A., que enfrenta una situación financiera delicada. La Superintendencia ordenó a la compañía rectificar sus estados contables al 31 de diciembre de 2025 en un plazo máximo de 15 días hábiles. Para proteger los intereses de sus clientes, el Gobierno impuso una inhibición general de bienes a esta firma aseguradora. Esto significa que la empresa tiene prohibido realizar cualquier acto de disposición sobre sus activos e inversiones de forma inmediata. La compañía deberá presentar un Plan de Regularización y Saneamiento que detalle las medidas para mantener la integridad del capital. Si la empresa no logra demostrar solvencia o falla en el cumplimiento de este programa, el organismo podría avanzar hacia la suspensión de la firma.