El Gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación , decidió dar de baja a una de las compañías más importantes del sector debido al incumplimiento de la normativa que regula la actividad aseguradora y las disposiciones impuestas por el organismo controlador del rubro.

A través de un Aviso Oficial publicados en el Boletín Oficial , el ente regulador informó que las empresas "infringieron las disposiciones de la ley o sus reglamentaciones, o no cumplieron con las medidas dispuestas por la SSN".

¿Cuál es la empresa que decidió dar de baja el Gobierno?

La publicación oficial fue aprobada por el superintendente de Seguros, Guillermo Plate , quien resolvió dar de baja a la siguientes compañía:

AXIS Reisurance Company.

La firma pertenece a AXIS Capital Holdings Limited, la sociedad matriz del grupo de empresas. Este conglomerado ofrece distintos productos y servicios de transferencia de riesgos a través de filiales y una red de sucursales en Bermudas , Estados Unidos, Canadá, Europa y Singapur .

La compañía se destaca en servicios de seguros, incluyendo seguros de propiedad, líneas profesionales, terrestres, marítimos, energéticos, medioambientales, entre otros. Sus opciones de reaseguro incluyen seguros de propiedad, líneas profesionales, crédito y fianzas, entre otros.

¿Qué pasará con la empresa de seguros?

La firma tiene su sede principal en Nueva York, Estados Unidos, según informa en su sitio oficial la Superintendendencia de Seguros de la Nación, quien habilitó a esta empresa mediante el número de inscripción 917.

La compañía se encuentra ubicada en Buenos Aires en la avenida Cerviño 3725, Piso 5°, Dto. “B”, aunque todavía se desconoce qué pasará con esta sucursal y qué rumbo seguirá la empresa multinacional en el país.