Con la llegada de eventos masivos vinculados al Mundial, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, lanzó una advertencia a los establecimientos de la Ciudad de México: operar sin documentación vigente o incumplir normas de seguridad puede derivar en multas y hasta la suspensión de actividades.

El INVEA remacó en su comunicado que, durante esta temporada los negocios deben respetar estrictamente sus permisos, aforos autorizados y lineamientos de protección civil. El objetivo es evitar riesgos para clientes y trabajadores, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

A un día del inicio del Mundial, supervisores de bares y restaurantes han retirado imágenes y carteles alusivos al campeonato por temor a ser sancionados con multas o clausuras temporales por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). EFE/ Mario Guzmán. EFE

¿Cuál es la regla que deben cumplir los negocios?

El INVEA señaló que los establecimientos deben mantener en orden toda su documentación y operar conforme a las condiciones autorizadas. Además, llamó a los responsables de negocios a verificar que sus actividades se apeguen a la ley para evitar sanciones administrativas.

Atención negocios en CDMX. INVEA

Entre los requisitos y obligaciones destacan:

Contar con aviso de apertura.

Tener certificado de zonificación de uso de suelo.

Respetar los horarios establecidos.

No vender bebidas alcohólicas ni cigarros a menores de edad.

No realizar actividades distintas al giro autorizado.

Evitar obstruir la vía pública .

No permitir actividades ilícitas dentro del establecimiento.

Respetar el aforo permitido.

Tener visibles teléfonos de emergencia.

Colocar letrero de no discriminación.

Contar con señalética de Protección Civil.

La dependencia enfatizó que cualquier incumplimiento puede generar amonestaciones, procedimientos administrativos o incluso la suspensión temporal de actividades, especialmente cuando existan riesgos para la seguridad de las personas.

Tacos mexicanos

INVEA invita a regularizar documentos y evitar sanciones

A través de una publicación en redes sociales, el organismo utilizó una analogía futbolística para recordar que, tanto en el Mundial como en la Ciudad de México, las reglas deben respetarse para evitar consecuencias.

La autoridad indicó que los establecimientos que carezcan de permisos en regla, excedan el aforo autorizado o incumplan medidas de seguridad podrían enfrentar verificaciones y sanciones conforme a la normatividad aplicable.

Para resolver dudas sobre trámites o documentación, el INVEA invitó a los ciudadanos a acudir a su área de Atención Ciudadana, ubicada en Calle Carolina 132, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, donde brindan orientación en horarios establecidos.