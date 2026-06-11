Los docentes del sector público recibirán la prima de mitad de año durante las primeras semanas de julio.

La prima de servicios es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores colombianos durante el primer semestre del año. Este pago adicional reconoce el tiempo laborado y representa un ingreso extra que se entrega de manera obligatoria a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la legislación laboral.

En el caso de los maestros del sector público, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) informó que el desembolso correspondiente al primer semestre de 2026 se realizará durante las dos primeras semanas de julio, con liquidaciones que variarán según el salario y el tiempo efectivamente trabajado.

Los docentes del sector público recibirán la prima de mitad de año durante las primeras semanas de julio. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se calcula la prima de mitad de año?

La prestación equivale a 15 días de salario por cada semestre laborado. Para determinar el valor que recibirá cada trabajador se toman en cuenta los ingresos salariales habituales que percibe de forma permanente.

Dentro de la liquidación pueden incluirse conceptos como el salario básico, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales o festivos que se paguen con regularidad y aquellas bonificaciones que tengan carácter salarial.

Cuando el empleado no trabajó todo el semestre, el monto se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.

¿Qué pasa si un docente cambió de institución o fue trasladado?

Los educadores que no completaron el período de referencia también tienen derecho al beneficio, siempre que cumplan las condiciones establecidas para el reconocimiento proporcional.

Según ha explicado Fecode, cuando un docente es trasladado entre entidades territoriales certificadas, cada una de ellas debe asumir el pago correspondiente al tiempo trabajado bajo su administración.

Los traslados entre entidades territoriales no eliminan el derecho al pago de la prima proporcional. (Foto: Shutterstock)

La misma regla aplica para quienes se retiraron del servicio antes de finalizar el semestre, siempre que hayan cumplido el tiempo mínimo exigido para acceder a la prestación.

Cuánto recibirán los profesores en 2026 según su nivel salarial

Los valores estimados de la prima para los docentes que completaron el semestre son los siguientes:

Nivel 1A: $1.525.195.

Nivel 1B: $1.944.194.

Nivel 1C: $2.506.208.

Nivel 1D: $3.106.886.

Las diferencias obedecen al salario básico asignado a cada nivel dentro de la carrera docente, por lo que el monto final puede variar en casos donde existan pagos proporcionales o factores salariales adicionales.