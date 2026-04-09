La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos máximos permitidos para operaciones bancarias y digitales que no requieran justificación, los cuales entraron en vigencia en abril de 2026. Los bancos y billeteras virtuales deberán reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes. Por lo tanto, es esencial conocer los límites vigentes para evitar bloqueos o solicitudes de documentación. A partir de junio de 2025, el Gobierno nacional modificó los límites que supervisa la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en relación con transferencias y otras transacciones bancarias. Estos montos permanecerán en vigor durante los próximos meses y establecen el umbral a partir del cual bancos y billeteras virtuales pueden solicitar justificaciones sobre el origen de los fondos. A continuación, se presentan los montos máximos que se pueden operar sin necesidad de informar a ARCA en diciembre de 2025: Aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones mensuales, se supervisa el monto total acumulado. En caso de superarse, el sistema activa un reporte automático a ARCA. En caso de que un individuo o entidad exceda los límites establecidos, ARCA tiene la facultad de requerir documentación que acredite el origen de los fondos. Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran: Si el contribuyente no logra justificar los fondos, la agencia puede imponer sanciones económicas e incluso suspender temporalmente las cuentas implicadas.