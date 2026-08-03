Mantener el baño limpio no solo mejora la higiene del hogar, sino que también ayuda a evitar la acumulación de bacterias, malos olores y manchas difíciles.

En este contexto, un ingrediente económico y muy común en cualquier cocina volvió a ganar protagonismo: el vinagre blanco.

Utilizado de forma correcta, puede convertirse en un aliado para limpiar la zona que rodea el inodoro el bidet.

Por qué aconsejan rociar vinagre alrededor del inodoro y el bidet

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que le otorga propiedades limpiadoras y desodorizantes.

Gracias a estas características, puede contribuir a disminuir la presencia de bacterias en las superficies y ayudar a eliminar los olores desagradables que suelen acumularse en el baño.

Además, su acción ácida permite aflojar restos de suciedad y depósitos minerales, como la cal, que se forman con el paso del tiempo.

También resulta útil para remover manchas de orina alrededor de la base del inodoro, una de las zonas donde más residuos suelen acumularse.

Por qué recomiendan rociar vinagre alrededor del inodoro y el bidet: el truco para eliminar manchas y malos olores ChatGPT

Cómo aplicarlo correctamente para obtener mejores resultados

Para utilizar este método, lo más recomendable es mezclar vinagre blanco con agua en un pulverizador.

De esta manera, se conserva su capacidad de limpieza, pero se reduce su nivel de acidez, lo que facilita el enjuague y disminuye el riesgo de afectar algunas superficies.

Una vez preparada la mezcla, se rocía alrededor del inodoro y se deja actuar entre 10 y 15 minutos. Después, solo hay que retirar los residuos con un paño o enjuagar la zona. Repetir este procedimiento una o dos veces por semana ayuda a mantener el baño limpio entre las limpiezas más profundas.

Qué precauciones hay que tener antes de usar este truco

Aunque el vinagre es un producto muy utilizado para la limpieza doméstica, no es adecuado para todas las superficies. Algunos materiales, especialmente determinadas piedras naturales, pueden deteriorarse si entran en contacto frecuente con soluciones ácidas.

Las superficies más sensibles son las piedras naturales, como el mármol, el granito sin sellar, el travertino o la piedra caliza .

En estos casos, el contacto con soluciones ácidas puede corroer la capa superficial, opacar el brillo, generar manchas permanentes e incluso favorecer la aparición de pequeñas grietas con el paso del tiempo.