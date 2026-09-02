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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará operativos de atención en distintos barrios de Tandil para acercar sus servicios a los vecinos y facilitar la realización de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo público.

ANSES en Tandil: qué trámites se pueden realizar

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar consultas y gestionar distintos beneficios y prestaciones de ANSES.

Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

También será posible presentar el certificado escolar, gestionar la Prestación por Desempleo, solicitar la Tarifa Social, cambiar el lugar de cobro, designar apoderados y generar la Clave de la Seguridad Social.

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Qué documentación hay que llevar para hacer los trámites

Las personas que concurran a los operativos deberán presentarse con DNI y la documentación correspondiente con el trámite que necesiten realizar.

La documentación requerida puede variar según la prestación o gestión que se quiera realizar, por lo que se recomienda verificar previamente los requisitos correspondientes.

ANSES realizará operativos de atención en distintos barrios de Tandil durante septiembre.
ANSES realizará operativos de atención en distintos barrios de Tandil durante septiembre.

ANSES: dónde y cuándo serán los operativos en Tandil

Los operativos de atención se desarrollarán en distintos puntos de Tandil, con días y horarios determinados para cada jornada.

  • Martes 1 de septiembre: La Pastora 1015, Punto Movediza, de 8:30 a 12:30.
  • Martes 1 de septiembre: Américo Reynoso 1871, Punto Barrio San Juan, de 8:30 a 12:30.
  • Miércoles 2 de septiembre: Bolivia 465, Punto Las Tunitas, de 8:30 a 12:30.
  • Miércoles 2 de septiembre: Lobería s/n y Tacuarí – Capilla, Punto María Auxiliadora, de 9 a 12.
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  • Jueves 3 de septiembre: La Pastora 1015, Punto Movediza, de 8:30 a 12:30.
  • Jueves 3 de septiembre: Casacuberta 582, Punto Barrio Palermo, de 8:30 a 12:30.
  • Viernes 4 de septiembre: San Martín 329, Punto Labardén, de 8 a 12.
  • Viernes 4 de septiembre: Figueroa 1902, Punto Barrio Metalúrgico, de 9 a 12:30.
  • Viernes 4 de septiembre: San Francisco 2148, Punto Villa Aguirre, de 8:30 a 12:30.

Para más información, los interesados pueden ingresar en: Operativos territoriales | ANSES