La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará operativos de atención en distintos barrios de Tandil para acercar sus servicios a los vecinos y facilitar la realización de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo público.

ANSES en Tandil: qué trámites se pueden realizar

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar consultas y gestionar distintos beneficios y prestaciones de ANSES.

Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

También será posible presentar el certificado escolar, gestionar la Prestación por Desempleo, solicitar la Tarifa Social, cambiar el lugar de cobro, designar apoderados y generar la Clave de la Seguridad Social.

Qué documentación hay que llevar para hacer los trámites

Las personas que concurran a los operativos deberán presentarse con DNI y la documentación correspondiente con el trámite que necesiten realizar.

La documentación requerida puede variar según la prestación o gestión que se quiera realizar, por lo que se recomienda verificar previamente los requisitos correspondientes.

ANSES realizará operativos de atención en distintos barrios de Tandil durante septiembre.

ANSES: dónde y cuándo serán los operativos en Tandil

Los operativos de atención se desarrollarán en distintos puntos de Tandil, con días y horarios determinados para cada jornada.

Martes 1 de septiembre: La Pastora 1015, Punto Movediza, de 8:30 a 12:30 .

Martes 1 de septiembre: Américo Reynoso 1871, Punto Barrio San Juan, de 8:30 a 12:30 .

Miércoles 2 de septiembre: Bolivia 465, Punto Las Tunitas, de 8:30 a 12:30 .

Miércoles 2 de septiembre: Lobería s/n y Tacuarí – Capilla, Punto María Auxiliadora, de 9 a 12.

Jueves 3 de septiembre: La Pastora 1015, Punto Movediza, de 8:30 a 12:30 .

Jueves 3 de septiembre: Casacuberta 582, Punto Barrio Palermo, de 8:30 a 12:30 .

Viernes 4 de septiembre: San Martín 329, Punto Labardén, de 8 a 12 .

Viernes 4 de septiembre: Figueroa 1902, Punto Barrio Metalúrgico, de 9 a 12:30 .

Viernes 4 de septiembre: San Francisco 2148, Punto Villa Aguirre, de 8:30 a 12:30.

Para más información, los interesados pueden ingresar en: Operativos territoriales | ANSES