ANSES divide el pago de los jubilados en dos etapas: cuándo cobran los de la mínima en octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de octubre para los jubilados.

Las fechas de pago del corriente mes contemplan el aumento por movilidad de 1,66%, por lo que la jubilación mínima pasará a ser de $ 435.748,5.

ANSES divide el pago de jubilaciones en dos etapas

ANSES organiza el cronograma de pagos de forma escalonada según la terminación del DNI y el monto del haber que percibe el beneficiario.

Para octubre, el organismo determinó que los beneficiarios que cobren hasta un haber mínimo ($ 505.748,5 con el bono de refuerzo) comenzarán a cobrar el jueves 8. Ese día se liquidarán los haberes de los jubilados con DNI terminado en 0.

ANSES divide el pago de los jubilados en dos etapas: cuándo cobran los de la mínima en octubre.

Al día siguiente cobrarán los beneficiarios con DNI terminado en 1. Así será sucesivamente hasta el jueves 22 de octubre cuando cobren los beneficiarios del haber mínimo con documento terminado en 9.

Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

El calendario detalla que hacia final de mes comenzarán a cobrar aquellos adultos mayores que superen un haber mínimo. Estas liquidaciones se iniciarán el 23 de octubre y se agrupan en pares:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Cuánto cobran los jubilados en octubre con bono

La fórmula de movilidad actualiza los haberes de los jubilados mes a mes según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

De esta manera, como el IPC de agosto fue de 1,66%, el aumento será equivalente y la jubilación mínima pasará a ser de $ 435.748,51.

Junto con el bono de refuerzo de $ 70.000, nadie percibirá un haber menor a $ 505.748,51.