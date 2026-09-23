ANSES actualizó los montos y topes de las asignaciones familiares para octubre de 2026. (Fuente: Shutterstock).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre un aumento del 1,66% sobre las asignaciones familiares del SUAF. La actualización alcanza a los trabajadores monotributistas y modifica tanto los montos de las prestaciones como los parámetros de ingresos utilizados para determinar qué valor corresponde en cada caso.

El nuevo esquema ya fue oficializado mediante la Resolución 283/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

La medida establece los valores que regirán para las asignaciones familiares correspondientes al período de octubre y fija en $ 3.209.863 el ingreso individual máximo que puede percibir un integrante del grupo familiar para acceder a estas prestaciones.

Cuánto cobra un monotributista por SUAF en octubre 2026

El monto de la Asignación Familiar por Hijo y de la prestación Prenatal depende de la categoría de monotributo y del rango de ingresos correspondiente. Con la actualización de octubre, los valores generales quedan distribuidos de la siguiente manera:

Categoría A: $ 78.304.

Categoría B: $ 52.821.

Categorías C a G: $ 16.487.

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De esta forma, el importe no es igual para todos los monotributistas. La categoría de inscripción determina el tramo que corresponde y, por lo tanto, el valor de la asignación familiar.

Cuánto paga SUAF por hijo con discapacidad

El aumento también alcanza a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. En este caso, los montos se determinan según la categoría de monotributo y presentan una escala diferente a la asignación por hijo.

Categoría A: $ 254.943.

Categoría B: $ 180.358.

Categorías C a K: $ 113.829.

Para acceder a esta prestación se deben cumplir las condiciones establecidas por ANSES para los casos de hijos con discapacidad. La normativa contempla además distintas categorías de monotributo dentro de los rangos correspondientes.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos del SUAF

Junto con los montos, ANSES actualizó los límites que utiliza para determinar el acceso a las asignaciones familiares. Desde octubre, el ingreso individual máximo será de $ 3.209.863 y el tope correspondiente al grupo familiar llegará a $ 6.419.726.

Estos valores son relevantes porque el organismo toma en cuenta los ingresos del grupo familiar para establecer el tramo de la asignación .

Además, si uno de los integrantes supera el límite individual establecido, el grupo familiar queda excluido del cobro aunque el total de sus ingresos no supere el tope familiar.

Cuándo cobro SUAF en octubre 2026

El calendario de pago de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF se extenderá durante octubre de acuerdo con la terminación del DNI. Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Además, el 8 de octubre se acreditarán las asignaciones familiares del SUAF correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad, en este caso sin aplicar una distribución según la terminación del DNI.

Los beneficiarios también pueden consultar el detalle de sus asignaciones desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social y accediendo a la sección correspondiente a los cobros.