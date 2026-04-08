El subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, Sergio Sciacchitano, confirmó a Línea Abierta de LU5 que se licitará la obra del Aeropuerto Presidente Perón entre octubre y noviembre de este año. El funcionario aseguró que el objetivo es adaptar la infraestructura a la demanda actual, que sumó en cantidad de vuelos y pasajeros en el 2025. “Hoy el aeropuerto requiere otra infraestructura, otros servicios. Es uno de los que más ha crecido a nivel nacional”, indicó en diálogo con el medio local y luego añadió: “Estamos trabajando en el pliego para definir los requerimientos que necesita hoy el aeropuerto, en mejoras, ampliaciones y servicios”. Entre las principales obras, el aeropuerto necesita: El funcionario de Turismo explicó que el aeropuerto de Neuquén está en la etapa final de la concesión vigente. “Este año vamos a llevar adelante la licitación pública, seguramente entre octubre y noviembre”, manifestó. Esta decisión se da luego de que se remodelara y ampliara el aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Es el principal aeropuerto del norte patagónico y uno de los más importantes de toda la región. Funciona como nodo aéreo para el acceso a destinos turísticos de Neuquén, Río Negro y zonas cordilleranas. Desde este aeropuerto se accede a destinos turísticos de la Patagonia como: En este sentido, muchos turistas llegan primero a Neuquén y luego continúan por vía terrestre hacia estos destinos. El aeropuerto mantiene vuelos regulares con Buenos Aires y otras ciudades importantes, lo que permite mayor flujo de visitantes durante todo el año. Esto es fundamental para el turismo interno, que es una de las principales fuentes de visitantes en la Patagonia. Según la ANAC (Administrador Nacional de la Aviación Civil), entre enero y noviembre de 2025 el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén (SAZN) movilizó 1.234.000 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 23% respecto al año anterior. Es por este motivo, que la provincia mantiene un crecimiento sostenido tanto en la comunicación terrestre como la conectividad aérea, lo cual potenciará el turismo y la producción.