En esta noticia Alerta amarilla por tormentas eléctricas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta en ocho provincias, por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias eléctricas durante más de 72 horas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Frente a las altas temperaturas previstas para el cierre de la semana, el organismo anticipó fuertes tormentas durante los próximos tres días, por lo que la población deberá tomar recaudos.

Alerta amarilla por tormentas eléctricas en ocho provincias

Durante la jornada de este jueves 27 de noviembre, el SMN emitió una alerta amarilla en diferentes regiones del país por la llegada de fuertes tormentas para la tarde y noche.

Las provincias en las que se espera lluvia para el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 son:

Córdoba

Mendoza

San Luis

Santa Fe

Además se sumaron alertas para el día de la fecha en La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Alerta por tormentas en todo el país

Cómo estará le clima en CABA

Para la Ciudad de Buenos Aires, se espera la llegada de fuertes tormentas durante la noche del jueves y madrugada del viernes. El clima para hoy es de una mínima de 21° con una máxima de 32°.

Ya para el viernes 28, toda la jornada estará parcialmente nublado, con ráfagas que alcanzarán los 50km, pero con poca posibilidad de lluvias.

Recién la tormenta volverá durante toda la jornada del sábado. Allí, la temperatura bajará a 17° de mínima y 20° de máxima.