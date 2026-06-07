Se acerca el tormentón del siglo con 48 horas de tormentas eléctricas récord, aire seco y ráfagas de viento: estas serán las zonas más afectadas.

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El IDEAM publicó su informe técnico y dejó un panorama de lluvias en buena parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes en las costas. Aunque las precipitaciones bajaron frente al día anterior, varias regiones siguen bajo vigilancia por el riesgo que deja el agua acumulada.

Según el boletín del IDEAM, las lluvias cayeron cerca de un 51% respecto a la jornada previa. Aun así, el acumulado más alto en 24 horas se registró en Francisco Pizarro (Nariño), con 119,0 milímetros, seguido por municipios de Córdoba, Casanare y Risaralda.

Dónde caen las tormentas eléctricas y los aguaceros más fuertes

Las tormentas eléctricas se concentran sobre el área marítima del Caribe y del Pacífico, además del centro-oriente de La Guajira, el norte de Atlántico y Bolívar, y sectores de Córdoba, Chocó y Antioquia. Para las próximas horas también se prevén en la región Andina durante la tarde y la noche.

A esto se suman los vientos y el oleaje en las dos costas, con valores por encima de lo normal para la época. Por eso el instituto pidió a las embarcaciones de poco calado consultar con las Capitanías de Puerto antes de zarpar y a los bañistas estar atentos a las autoridades locales.

El IDEAM publicó su informe técnico y dejó un panorama de lluvias en buena parte del país. Shutterstock

Caribe central: viento de 16 a 20 nudos y olas de hasta 2,2 metros .

Caribe occidental: olas de hasta 2,6 metros , las más altas del momento.

Pacífico sur: viento de 17 a 20 nudos y olas de hasta 2,3 metros (vigente hasta el 7 de junio).

Más de 500 municipios en alerta por las lluvias

El agua también golpea por tierra. En Colombia hay 209 alertas hidrológicas activas por crecientes y posibles desbordamientos, y 527 municipios con algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra, la mayoría en la región Andina.

El instituto mantiene alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones en cuencas de departamentos como Chocó, Antioquia, Santander, Meta y Casanare, donde en los últimos días ya se reportaron desbordamientos en Quibdó, Cúcuta y otras zonas.

Si vives en una zona de ladera o cerca de ríos y quebradas, el IDEAM recomienda no acercarte a las orillas durante los aguaceros, asegurar techos y desagües, y seguir los avisos de la autoridad local de gestión del riesgo. En la costa, lo más seguro es no salir a navegar en embarcaciones pequeñas mientras se mantenga el oleaje alto.