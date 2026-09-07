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El inicio de semana estará marcado por un contraste entre lluvias intensas y temperaturas extremas en distintas regiones de México. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios estados deberán mantenerse atentos ante la posibilidad de precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas e inundaciones.

En su reporte de este lunes 7 de septiembre, el organismo señaló que el monzón mexicano, combinado con condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, favorecerá las lluvias más importantes.

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Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y caída de granizo por más de 90 horasEFE

A estos factores se sumarán una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión en el sureste y el acercamiento de la onda tropical número 37 a la península de Yucatán.

Sin embargo, las precipitaciones no impedirán que el calor continúe afectando a buena parte del territorio. En algunas zonas, los termómetros podrían alcanzar temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.

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¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

  • Baja California Sur: centro y sur.
  • Sonora: centro, este y sur.
  • Sinaloa: norte y centro.
  • Chihuahua: suroeste.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

En Baja California, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

Para Campeche, el pronóstico contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

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Lluvias con riesgo de inundaciones

Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en distintas zonas.

El SMN también alertó sobre posibles rachas de viento capaces de derribar árboles, anuncios y otras estructuras, mientras que los bancos de niebla podrían reducir considerablemente la visibilidad en carreteras y áreas urbanas.

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El calor seguirá presente

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias entidades, una circulación anticiclónica favorecerá condiciones de calurosas a muy calurosas durante la tarde en el norte del país, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

Además, continuará la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León, el centro y sur de Sinaloa y el oeste de Tamaulipas.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C podrían registrarse en regiones de:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Oaxaca

En contraste, las zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían presentar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

El viento también tendrá presencia importante, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en 18 entidades. En las costas, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y de 1 a 2 metros en zonas costeras de Sinaloa y Nayarit.

De esta manera, México inicia la semana con un panorama meteorológico marcado por lluvias, tormentas, fuertes vientos y temperaturas que podrían superar los 40 °C, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.