Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta por el ingreso de un sistema frontal que afectará de manera directa al territorio de la provincia de Misiones, con epicentro en la ciudad de Posadas y zonas aledañas.

Tras un inicio de semana templado y estable, las condiciones meteorológicas sufrirán un marcado deterioro a partir del miércoles 9 de septiembre, dando paso a un período prolongado de mal tiempo.

El fenómeno estará caracterizado por la presencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas de variada intensidad y ráfagas de viento , configurando un cuadro de inestabilidad que se mantendrá durante al menos tres jornadas consecutivas.

Cronología de las tormentas y evolución de las marcas térmicas

El pronóstico extendido anticipa la progresión de la inestabilidad a lo largo de la semana:

Miércoles 9: La jornada comenzará con nubosidad en aumento y las primeras precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche (probabilidad de entre 10% y 40%). La temperatura mínima se ubicará en 15 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.

Jueves 10: Se intensificarán las precipitaciones con el desarrollo de tormentas eléctricas. La probabilidad de lluvia ascenderá al rango de 40% a 70% durante la mañana. El ambiente se mantendrá caluroso y húmedo, con una mínima de 18 °C y un pico térmico de 30 °C.

Viernes 11: Continuará la presencia de tormentas con descarga eléctrica y lluvias persistentes (40% a 70% de probabilidad). Se registrarán ráfagas de viento sostenidas de entre 42 km/h y 50 km/h, con picos superiores en áreas abiertas. Las marcas oscilarán entre los 20 °C y los 24 °C.

Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm. Meteored / Composición en Canva

Descenso térmico hacia el fin de semana y recomendaciones

El paso del frente de tormentas dará lugar a una paulatina rotación del viento y al ingreso de una masa de aire más fría durante el sábado 12 y el domingo 13.

Las marcas térmicas registrarán un marcado descenso, con máximas que no superarán los 15 °C y mínimas que se ubicarán en torno a los 14 °C .

Ante el riesgo de anegamientos por la acumulación de agua en cortos períodos y la intensidad del viento, las autoridades recomiendan evitar la circulación por calles anegadas, limpiar canaletas y desagües domiciliarios, y desenchufar aparatos electrónicos durante los momentos de mayor actividad eléctrica.

Cómo impactará el sistema meteorológico en el AMBA durante el miércoles

A diferencia del escenario de tormentas previsto para el Noreste argentino, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará la jornada del miércoles 9 con condiciones de mayor estabilidad.

Se anticipa un clima fresco a templado, con abundante cobertura nubosa pero sin probabilidad de precipitaciones significativas sobre la Capital Federal y los municipios del conurbano.

Las marcas térmicas se mantendrán acotadas en la región central del país, acompañadas por vientos moderados del sector este y sudeste.

Este flujo de aire atenuará el ascenso de las temperaturas en el AMBA, registrando un ambiente fresco durante la mañana y un gradual aumento de la humedad hacia el cierre del día.