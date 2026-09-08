Llega un diluvio este martes 8 de septiembre: fuertes tormentas ingresarán por el norte del país y dejarán 40 litros de lluvia en poco tiempo

El tiempo en España este martes 8 de septiembre dará un giro después de varios días marcados por un calor extraordinario. Un frente entrará por el noroeste y dejará sus primeras lluvias importantes en Galicia y Asturias.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones se irán extendiendo también por las comunidades cantábricas y el norte y oeste de Castilla y León.

Las lluvias en Galicia y Asturias podrán ser fuertes y persistentes. En algunos puntos se esperan “acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas”.

El cambio llegará acompañado de un descenso de las temperaturas en la mitad occidental de la península. Sin embargo, el calor seguirá siendo intenso en el este, el sur y los archipiélagos.

Llega un diluvio este martes 8 de septiembre: fuertes tormentas ingresarán por el norte del país y dejarán 40 litros de lluvia en poco tiempo. Fuente: EFE

Lluvias fuertes en Galicia y Asturias: dónde golpeará el frente

Galicia será una de las primeras comunidades afectadas por el frente. Las lluvias avanzarán desde el noroeste y podrán intensificarse a medida que transcurra la jornada.

Las lluvias en Galicia y Asturias serán especialmente relevantes por su persistencia. AEMET contempla acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas en las zonas más afectadas.

La previsión oficial para áreas de la Cordillera Cantábrica también apunta a lluvias y chubascos durante la segunda mitad del martes, con posibilidad de tormentas ocasionales.

El frente afectará además a otras zonas del Cantábrico y al norte y oeste de Castilla y León, aunque la mayor intensidad prevista se concentra inicialmente en Galicia y Asturias.

Este episodio marcará el comienzo de un cambio de tiempo en España que continuará durante el miércoles, cuando la inestabilidad se extenderá hacia una parte mucho mayor del país.

El calor seguirá siendo intenso en el este y el sur

Mientras llegan las lluvias en Galicia y Asturias, buena parte del resto de España todavía mantendrá unas condiciones mucho más estables durante el martes.

Las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad occidental, pero en las demás zonas apenas se esperan cambios importantes durante esta primera jornada del frente.

El calor seguirá siendo intenso en el este y el sur peninsular y también en Baleares y Canarias. Las máximas podrán superar los 36-38 grados.

Los valores más altos se esperan en el interior de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Gran Canaria. En Canarias, además, continuará la presencia de polvo en suspensión.

De esta forma, el tiempo en España este martes 8 de septiembre estará dividido entre las fuertes lluvias del noroeste y unas temperaturas todavía muy elevadas en buena parte del este y el sur.

El miércoles llegarán tormentas, granizo y un desplome de hasta 10 grados

Llega un diluvio este martes 8 de septiembre: fuertes tormentas ingresarán por el norte del país y dejarán 40 litros de lluvia en poco tiempo. Fuente: aRCHIVO

El frente seguirá avanzando durante el miércoles. Detrás de él entrará “una masa de aire más fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio”.

Las máximas podrán bajar entre 6 y 10 grados respecto al martes en amplias zonas. Los termómetros volverán, en general, a “valores propios de la época del año e incluso algo fríos en el norte”.

Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán máximas de apenas 20-22 grados. El contraste será muy marcado frente a las temperaturas extremas registradas durante los últimos días.

Además, las precipitaciones se extenderán por amplias zonas del norte y centro peninsular y Baleares. Algunos chubascos podrán ser fuertes y estar acompañados de tormentas y granizo.

Así, las lluvias en Galicia y Asturias de este martes serán el primer episodio de un cambio mucho más amplio que alcanzará buena parte de España durante el miércoles.