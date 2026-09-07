Las provincias del del norte argentino comenzaron la semana afectadas por abruptos cambios en las condiciones meteorológicas marcadas por el frío y las bajas temperaturas.

La ola de frío polar desplomará la temperatura en Jujuy y Salta hasta los -5° potenciados por el ingreso de ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

La amplitud térmica también será uno de los aspectos a tener en cuenta, ya que algunas localidades tendrán temperaturas mínimas de -2° y máximas de 21° .

Cómo estará el clima en Jujuy y Salta, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico para la semana para ambas provincias del norte argentino:

Jujuy

La ola de frío polar también llegó al norte argentino. Las localidades cercanas al área metropolitana y los alrededores de San Salvador de Jujuy sentirán mínimas de 4° y máximas de 16°.

En Humahuaca la amplitud térmica será amplia con mínimas de 2° por la mañana y máximas de 21° por la tarde por el cielo despejado.

En Susques se mantiene una alerta por el frío potenciado por ráfagas de viento. La mínima de -5° informada por el SMN estará acompañada de ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Llega una bomba polar con temperaturas de -5 °C y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora este lunes 7: alerta por granizo y caída de nieve en Jujuy y Salta. Composición | Audiencias

Salta

En la ciudad la mínima se ubicará en 3° y la máxima en 14°. Se esperan algunas precipitaciones durante la primera jornada de la semana con vientos medios.

En las localidades al norte se esperan condiciones adversas por la alerta de vientos de hasta 77 kilómetros por hora y un descenso térmico hasta los -5°.

¿Puede nevar o caer granizo en esta provincias?

Uno de los fenómenos que más expectativa genera es la caída de graupel, también conocida como nieve grnaulada o granizo blando.

Esto sucede cuando las pequeñas gotas de agua sobreenfriadas se adhieren a los copos de nieve y se congelan, de manera que se forman pequeñas bolitas blancas de hielo que suelen ser confundidas con granizo por su parecido .

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El pronóstico para CABA señala las siguientes condiciones durante la semana: