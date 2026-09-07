El clásico 70/30 —30% de fernet y 70% de gaseosa— está profundamente asociado con la cultura argentina, y especialmente con Córdoba.

Sin embargo, esa proporción no tiene nada que ver con la manera en que nació esta bebida en Italia: originalmente, el fernet era un amaro que se tomaba solo, como digestivo después de las comidas.

Con el paso del tiempo, el fernet llegó a la Argentina y adquirió una identidad completamente diferente. La mezcla con Coca-Cola se convirtió en un fenómeno popular y terminó transformándose en uno de los tragos más representativos del país.

El fernet nació en Italia y originalmente se tomaba puro

Mucho antes de convertirse en el ingrediente principal del Fernandito, el fernet era un amaro. La primera receta de Fernet-Branca fue creada en Milán en 1845 y la bebida se desarrolló dentro de la tradición de los licores elaborados con hierbas y productos botánicos.

A diferencia de la costumbre argentina de mezclarlo con una gran cantidad de gaseosa, en Italia suele beberse puro y lentamente, precisamente para apreciar su perfil intenso, amargo y herbal. La propia marca recomienda entre sus formas de consumo un servido puro, además de otras alternativas.

Esto explica una diferencia fundamental: para la tradición italiana, el fernet es una bebida en sí misma, mientras que en Argentina terminó convirtiéndose en la base de un trago.

Cómo llegó al país y por qué Córdoba convirtió esta bebida en un clásico. ChatGPT

Cómo llegó el fernet a la Argentina y terminó mezclado con Coca-Cola

Fernet-Branca comenzó a comercializarse en Argentina en el siglo XIX y la relación entre la bebida y el país se fue fortaleciendo durante las décadas siguientes.

Con el tiempo, el consumo dejó de estar limitado a su función tradicional de amaro digestivo. El fernet empezó a mezclarse con distintas bebidas, hasta que la combinación con gaseosa cola terminó imponiéndose.

La versión más difundida ubica el nacimiento del fernet con cola en Córdoba, aunque el origen exacto sigue siendo objeto de debate. Una de las historias más conocidas señala a Oscar “Negro” Becerra, de Cruz del Eje, como uno de los protagonistas de la creación de la mezcla.

El 70/30 es argentino: por qué contradice la tradición italiana

La famosa fórmula 70/30 se convirtió en una de las preparaciones más reconocidas del país. En Córdoba, además, la bebida adquirió una identidad propia y pasó a ser conocida como Fernando o Fernandito.

Pero esa proporción no representa una regla italiana. Es una forma argentina de adaptar una bebida originalmente amarga e intensa a un trago más largo, dulce y fácil de tomar. De hecho, las proporciones pueden variar considerablemente según el gusto de cada persona.

Por eso, el contraste resulta llamativo: el fernet que nació en Milán se pensó como un amaro para beberse solo, mientras que en Argentina terminó convertido en un trago con gaseosa y hielo.