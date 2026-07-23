Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de fuerte inestabilidad para varias provincias del oeste y sur del país, con nevadas intensas, vientos fuertes y un marcado descenso térmico durante las próximas 48 horas.

Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá este jueves 23 de julio y afectará principalmente a la cordillera y precordillera, con impacto directo en la circulación vial y las actividades al aire libre.

El clima en Argentina vuelve a mostrar un cuadro invernal severo, con la provincia de Mendoza y San Juan entre las más comprometidas.

Cómo estará el clima en las provincias afectadas

De acuerdo al SMN, para este jueves 23 de julio el panorama será el siguiente:

San Juan: alerta naranja por nevada y amarilla por viento.

Mendoza: alerta naranja por nevada y amarilla por viento.

La Rioja: alerta amarilla por nevada y viento.

Neuquén: cordillera, alerta amarilla por nevada.

Río Negro: cordillera, alerta amarilla por nevada.

Chubut: alerta amarilla por nevada.

Santa Cruz: alerta amarilla por nevada.

Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá este jueves 23 de julio y afectará principalmente a la cordillera y precordillera. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante las alertas vigentes

Por alerta de nevada (San Juan, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz), el organismo recomienda:

Evitar circular por rutas de montaña o zonas cordilleranas.

Contar con equipamiento adecuado para condiciones invernales si es indispensable viajar.

Retirar la nieve acumulada en techos para prevenir derrumbes.

Mantener una reserva de alimentos, agua, combustible y medicamentos.

Por alerta de viento (San Juan, Mendoza y La Rioja), el SMN aconseja:

Asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y espacios exteriores.

Extremar precauciones al conducir, especialmente con vehículos altos o acoplados.

Evitar la permanencia bajo estructuras endebles, árboles o carteles.

Qué significan las alertas amarilla y naranja según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional clasifica sus alertas por niveles de riesgo.

La alerta amarilla indica un fenómeno meteorológico que puede representar un cierto peligro, aunque de intensidad moderada.

La alerta naranja, en cambio, señala un riesgo importante, con fenómenos meteorológicos significativos que pueden afectar a la población, las viviendas y la circulación, y que requieren un seguimiento constante de la información oficial.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: