Durante años, el nivel del mar fue el centro de todas las advertencias climáticas. Sin embargo, nuevas mediciones indican que existe otro factor igualmente decisivo para el apocalipsis y se trata del movimiento vertical del suelo. Este hallazgo transforma por completo la manera de evaluar el riesgo, ya que una costa que desciende unos milímetros anualmente puede enfrentar un avance del mar mucho más acelerado que el que indican las proyecciones globales. El estudio que generó preocupación se fundamentó en datos satelitales y mediciones geodésicas de alta precisión sobre más de 1.600 kilómetros de costa. Los científicos identificaron tres patrones evidentes: Los investigadores destacan tres grandes causas, aunque los motivos pueden variar: Las proyecciones globales indican que hacia mediados de siglo el océano experimentará un aumento de varios centímetros en comparación con el inicio de los años 2000. Este incremento, por sí solo, podría considerarse manejable. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando se combina con un suelo que desciende de manera continua. En tales circunstancias, las inundaciones dejan de ser eventos aislados y se convierten en una amenaza persistente. El agua se extiende más allá de sus límites habituales, permanece durante períodos prolongados y afecta: El estudio mencionado reveló áreas donde el terreno se eleva de manera gradual. En ciertos casos, esto se atribuye a procesos naturales; en otros casos, a modificaciones en la actividad industrial que disminuyen la presión sobre el subsuelo. A pesar de que el ascenso es un fenómeno positivo, no mitiga los riesgos globales. Sin embargo, contribuye a la comprensión de que no todas las costas responden igual y que las políticas de adaptación deben ser diseñadas de manera específica para cada región. Conocer cómo se mueve el suelo permite: La conclusión es clara: el mar avanza, pero no lo hace solo. También lo hace la tierra y su comportamiento puede acelerar o frenar los impactos del cambio climático.