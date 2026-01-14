Un nuevo informe de la NASA volvió a poner al cambio climático en el centro de la preocupación global. Según datos obtenidos por satélites y modelos climáticos, algunas regiones del planeta podrían volverse inhabitables en las próximas cinco décadas debido al aumento extremo de la temperatura y la humedad.

El estudio advierte que, si la tendencia actual continúa, para el año 2070 habrá zonas donde el cuerpo humano ya no podrá regular su temperatura, incluso estando a la sombra y con hidratación.

¿Por qué algunas zonas dejarían de ser habitables?

El informe se centra en un indicador clave llamado temperatura de bulbo húmedo, que combina:

Temperatura del aire

Humedad relativa

Este valor representa lo que realmente siente el cuerpo humano cuando está expuesto al calor y al aire húmedo.

Cuando la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 °C, el organismo ya no puede enfriarse a través del sudor, lo que puede provocar golpes de calor mortales en pocas horas, incluso en personas sanas.

¿Qué detectó la NASA con datos satelitales?

La NASA analizó décadas de información climática y proyecciones futuras y concluyó que entre 30 y 50 años algunas regiones del planeta alcanzarán de manera regular valores de bulbo húmedo incompatibles con la vida humana.

Esto no significa que la Tierra deje de existir, sino que habrá zonas donde vivir al aire libre será imposible sin infraestructura artificial extrema.

¿Qué lugares podrían volverse inhabitables?

Según el informe, estas son las regiones más expuestas:

1. Sur de Asia

Incluye zonas de:

India

Pakistán

Bangladesh

En estos lugares viven miles de millones de personas. Para 2070, se proyectan temperaturas de bulbo húmedo por encima de los 35 °C, un umbral crítico para la supervivencia humana.

2. Golfo Pérsico y Mar Rojo

Esta región incluye países como:

Arabia Saudita

Emiratos Árabes

Qatar

Irán

Ya presentan calor extremo. La combinación de temperatura y humedad podría hacer que vivir al aire libre sea imposible en gran parte del año.

3. Partes de China

Algunas zonas densamente pobladas podrían experimentar condiciones térmicas peligrosas, sobre todo en verano.

4. Sudeste asiático

Podrían sufrir cambios considerables países como:

Tailandia

Vietnam

Indonesia

Según las estimaciones podrán enfrentar calor y humedad tan altos que el riesgo para la salud sería permanente.

5. Regiones de Brasil

El avance de la deforestación y el calentamiento global podrían empujar algunas áreas tropicales a niveles de temperatura incompatibles con la vida humana al aire libre.

¿Qué significa esto para el futuro?

La NASA aclara que estas proyecciones no son inevitables, pero sí reflejan lo que ocurrirá si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. El calentamiento global no solo traerá más calor, sino zonas donde simplemente no se podrá vivir.