Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo

La primera ciudad flotante del mundo avanza como uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la actualidad. Conocido como Freedom Ship, este concepto se presenta como una comunidad residencial permanente en el mar, capaz de albergar hasta 80.000 personas.

Con un costo de más de 15.000 millones de dólares, esta ciudad permitirá a sus habitantes hacer una vida normal como en cualquier otra parte del mundo y sin percibir que están flotando en el mar.

Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo Freedom Ship

¿Cómo será la primera ciudad flotante del mundo?

El Freedom Ship medirá aproximadamente 1,6 kilómetros de largo (1 milla) y entre 228 y 244 metros de ancho. Contará con alrededor de 30 cubiertas y un peso superior a los 2 millones de toneladas brutas. Estas dimensiones lo convertirían en el objeto móvil más grande jamás construido.

Su diseño incluye amplios espacios para la vida diaria, con pasarelas que suman unos 14,6 kilómetros, un sistema de tranvía interno y múltiples zonas funcionales.

La estructura está pensada para acoger hasta 80.000 personas entre residentes permanentes, visitantes y tripulación. Incluye alrededor de 50.000 unidades residenciales, junto con espacios comerciales, de hospitalidad y timeshares.

No se trata de un crucero convencional, sino de una ciudad autosuficiente que navegará de forma continua alrededor del mundo. Ofrecerá a sus habitantes la posibilidad de vivir en un entorno móvil que circunnavega el planeta cada dos o tres años.

La ciudad permitirá hacer una vida común a bordo del buque

Entre sus instalaciones destacan hogares permanentes, oficinas, escuelas desde primaria hasta nivel superior, un hospital, bancos, tiendas y espacios comunitarios . También contará con parques, jardines, un estadio, acuario y parque acuático.

El proyecto incorpora zonas como un centro de la ciudad, áreas residenciales con barrios tipo patios y una “main street”. El acceso se realizará principalmente mediante ferries y helicópteros desde ocho helipuertos, ya que no atracará en puertos convencionales como un barco tradicional.

Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo Freedom Ship

El desarrollo de la obra y el equipo detrás del colosal proyecto

El desarrollador es Freedom Cruise Line International, Inc. (FCLI), una corporación de Florida incorporada en 2018. Roger M. Gooch ocupa el cargo de director y CEO, mientras que Robert H. Pflueger actúa como presidente.

El diseño principal está a cargo del estudio Schopfer Associates, liderado por E. Kevin Schopfer. La construcción se planea de forma modular en secciones, con ensamblaje en el mar y una ubicación principal identificada en Indonesia. Una vez asegurado el financiamiento completo, se estima que la fase de construcción duraría entre 3 y 4 años.

Un proyecto pensado en la sostenibilidad y la operación continua

El Freedom Ship prioriza la estabilidad y la vida urbana sobre la velocidad. Navegará de manera permanente en aguas internacionales a baja velocidad, con paradas prolongadas en puertos principales.

Planean incorporar sistemas avanzados de gestión de agua, residuos y vegetación urbana para apoyar su funcionamiento como ciudad autosuficiente.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo. El coste estimado oscila entre 15.000 y 20.000 millones de dólares y toda la información oficial está disponible en el sitio web freedomship.com.