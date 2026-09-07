El pronóstico del tiempo en Salta para este martes 8 de septiembre anticipa una jornada marcada por el frío, la nieve y el viento. Las condiciones meteorológicas serán diferentes según la localidad y cambiarán a medida que avance el día.

La nieve será protagonista durante la mañana en una localidad salteña, mientras que durante la tarde se esperan fuertes ráfagas de viento en distintos puntos de la provincia. No obstante, no se esperan lluvias.

Salta: dónde nevará este martes 8 de septiembre

Durante la mañana del martes, el pronóstico anticipa nieve en San Antonio de los Cobres.

La localidad, ubicada en una zona de gran altitud, tendrá condiciones invernales durante las primeras horas de la jornada. La nieve será uno de los principales fenómenos meteorológicos previstos para la provincia.

Por lo tanto, quienes tengan previsto trasladarse por la zona deberán estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Fuertes ráfagas en Salta durante la tarde

A partir de la tarde, el viento cobrará protagonismo en la provincia.

Se esperan fuertes ráfagas en San Antonio de los Cobres y Cachi, dos localidades que tendrán una jornada con condiciones ventosas.

En San Antonio de los Cobres se dará además una particular evolución del tiempo: nieve durante la mañana y viento fuerte durante la tarde.

¿Va a llover en Salta este martes?

De acuerdo con el pronóstico informado, no se esperan lluvias durante este martes 8 de septiembre.

Los principales fenómenos serán la nieve y las fuertes ráfagas de viento, especialmente en las zonas de mayor altitud.

El panorama será particularmente invernal en San Antonio de los Cobres, donde la nieve aparecerá durante las primeras horas y luego dará paso a un escenario marcado por el viento.

Pronóstico del tiempo para Salta: localidades afectadas

El detalle del pronóstico para este martes 8 de septiembre es el siguiente:

San Antonio de los Cobres: nieve durante la mañana y fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Cachi: fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Lluvias: no se esperan precipitaciones.