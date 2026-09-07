Banco Provincia cumple 204 años y lo celebra con una serie de beneficios para sus clientes. Desde el 6 hasta el 11 de septiembre, la entidad bonaerense llevará adelante la denominada Semana del Cliente, con promociones y actividades especiales.

Una de las principales novedades estará disponible en Cuenta DNI, la billetera digital del banco. Los usuarios podrán participar de un juego dentro de la aplicación que permitirá acceder a descuentos de hasta el 40%, con un tope de reintegro de $40.000, además de participar por 10.000 premios.

La propuesta estará habilitada en la aplicación Cuenta DNI desde el domingo 6 de septiembre y se presenta como una de las principales acciones de la entidad para celebrar su aniversario.

Cuenta DNI: cómo participar por los descuentos y premios

Durante la Semana del Cliente, Banco Provincia incorporará un juego digital dentro de Cuenta DNI. A través de esta iniciativa, los usuarios podrán obtener beneficios comerciales y participar de un sorteo.

El beneficio contempla descuentos de hasta el 40%, con un tope de reintegro de $40.000. Además, quienes participen podrán acceder al sorteo de 10.000 premios.

La acción estará disponible durante la semana especial y se podrá utilizar directamente desde la aplicación.

Banco Provincia ofrece hasta $40.000 de descuento. Foto Banco Provincia.

Provincia Compras: hasta 24 cuotas sin interés

Los beneficios no estarán limitados a Cuenta DNI. Durante los cinco días de la campaña, los clientes también podrán acceder a promociones especiales en Provincia Compras.

En este caso, la plataforma ofrecerá la posibilidad de comprar productos de toda la tienda en hasta 24 cuotas sin interés.

La promoción permitirá financiar las compras durante un período más extenso sin pagar intereses, una alternativa especialmente relevante para quienes tengan previsto realizar compras de mayor valor.

Descuento en vouchers gastronómicos con mesumo

Otra de las propuestas estará disponible a través de mesumo, el programa de beneficios de Banco Provincia.

Durante la Semana del Cliente habrá un 25% de ahorro en puntos para adquirir vouchers gastronómicos. De esta manera, los usuarios podrán aprovechar la campaña para obtener beneficios vinculados con restaurantes y otras propuestas gastronómicas.

Cuenta DNI lanzó sus descuentos de diciembre. Fuente: Shutterstock Thanakorn.P

Banco Provincia también tendrá una propuesta especial en radio

La celebración también incluirá una actividad relacionada con la educación financiera y el vínculo con los clientes.

El programa Rico en Data, que Banco Provincia emite todos los lunes a las 20 por Radio Provincia AM 1270, tendrá una edición especial dedicada a la Semana del Cliente.

El programa del 7 de septiembre contará con la participación de clientes de la entidad, quienes compartirán sus experiencias y su recorrido junto al banco. La emisión estará a cargo de Juani Velcoff y Paloma Bokser.

Cuenta DNI: 30% de descuento en gastronomía el 11 de septiembre

El cierre de la Semana del Cliente llegará el viernes 11 de septiembre, coincidiendo con el Día del Maestro, con una promoción especial para quienes utilicen Cuenta DNI.

Ese día, las compras realizadas con Cuenta DNI en comercios gastronómicos adheridos tendrán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por persona.

De esta manera, Banco Provincia concentrará durante una misma semana diferentes beneficios para sus clientes, desde descuentos y reintegros hasta financiación, sorteos y promociones gastronómicas.

La iniciativa se enmarca en la celebración por los 204 años de Banco Provincia, que buscará reforzar el vínculo con sus más de 10 millones de clientes a través de beneficios disponibles tanto en sus canales digitales como en sus plataformas comerciales.