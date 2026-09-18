Se esperan tormentas para las próximas 24 horas: lluvias fuertes en el sureste, hasta 40°C en Yucatán y mínimas de 0°C en zonas serranas de varios estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a muy fuertes para distintas regiones de México durante las 24 horas comprendidas entre las 08:00 horas del viernes 18 a las 08:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026, en su pronóstico extendido.

Especialmente, se esperan las lluvias en el norte, occidente, sur, oriente y sureste del país. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en algunas zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También continuarán las condiciones de calor en buena parte del territorio nacional. En Yucatán se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C, mientras que la onda de calor continuará en el centro y sur de Sinaloa y el oeste de Durango.

Lluvias fuertes y tormentas en varias regiones

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros se pronostican para zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla.

Mapa clima 18 de septiembre SMN

En otras entidades habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, entre ellas Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Calor intenso, fuertes rachas de viento y mínimas de 0°C

El SMN también pronostica temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las máximas estarán entre 35 y 40 °C.

En contraste con las altas temperaturas de otras regiones, el pronóstico indica 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y en el istmo y golfo de Tehuantepec. Las lluvias intensas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para la Ciudad de México, el pronóstico proporcionado contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 mm y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.