El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo 6 de septiembre con condiciones de tiempo inestable en distintas regiones de la Argentina.

De acuerdo con el mapa de pronóstico, el norte del país será una de las zonas que deberá prestar mayor atención, con probabilidad de lluvias y tormentas, además de períodos con fuertes ráfagas de viento.

El escenario más complejo se perfila sobre Jujuy, Tucumán y La Rioja, donde el avance de la inestabilidad podría dejar precipitaciones durante la jornada.

Las condiciones también podrían alcanzar otros sectores del norte y centro argentino, con abundante nubosidad y cambios en el estado del tiempo.

Temporal del domingo 6 de septiembre: qué provincias esperan lluvias y tormentas fuertes

El domingo 6 de septiembre se presenta con un panorama meteorológico que requiere especial atención en el norte argentino. Según el pronóstico oficial, Jujuy, Tucumán y La Rioja aparecen entre las provincias donde podrían registrarse las condiciones más inestables.

En estas regiones se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas, con períodos en los que las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad. La evolución del sistema dependerá de cómo avance la inestabilidad durante el día, por lo que el escenario puede variar de una localidad a otra.

Temporal del domingo 6 de septiembre: lluvias, tormentas y fuertes ráfagas en estas provincias

Lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: cómo será el tiempo durante el domingo

Uno de los principales factores que acompañarán este episodio será el viento, con la posibilidad de ráfagas fuertes asociadas al desarrollo de tormentas. Cuando se producen estos fenómenos, las condiciones pueden cambiar en pocos minutos, con un rápido aumento de la intensidad del viento y precipitaciones abundantes.

Las tormentas también pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y chaparrones intensos, además de una disminución considerable de la visibilidad. En sectores donde las precipitaciones sean fuertes, pueden producirse acumulaciones de agua de manera puntual, principalmente en calles, avenidas y zonas con dificultades para drenar el agua.

El viento también será un aspecto a considerar. Las ráfagas pueden provocar la caída de ramas, árboles u objetos que se encuentren sueltos en patios, balcones o espacios exteriores. Por eso, ante la llegada de una tormenta, se recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer en lugares expuestos.