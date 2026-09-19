La AEMET avisa de lluvias en el sureste y Baleares este sábado 19 de septiembre antes de la llegada del tiempo estable a toda España.

España encara este sábado una jornada de dos caras. Durante la mañana persistirán los chubascos y tormentas en el sureste peninsular y las islas Pitiusas, que podrán ser fuertes en los litorales de Murcia y del sur de la Comunidad Valenciana, sin descartar Ibiza y Formentera, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir del mediodía, sin embargo, esas lluvias irán a menos y darán paso a un tiempo mucho más tranquilo. La mayor parte del país vivirá ya una jornada estable, con cielos poco nubosos o despejados, en el inicio de una etapa de buen tiempo que se consolidará durante los próximos días.

La AEMET alerta de lluvias en el sureste de España este sábado 19 de septiembre antes de la llegada del tiempo estable a todo el país. Shutterstock

Dónde puede llover este sábado

El foco de la inestabilidad se concentra en el este y el sureste. Para este sábado, la Aemet solo mantiene activadas alertas amarillas en parte de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y únicamente hasta las 14:00 horas. En esas zonas, los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, sobre todo en el litoral.

En Baleares, la lluvia se concentrará en las primeras horas del día en Ibiza y Formentera, con tendencia a despejar. A medida que avance la jornada, la inestabilidad se retirará del todo: el domingo ya no habrá ningún aviso por lluvias, la confirmación de que el buen tiempo llega para quedarse.

La AEMET alerta de lluvias en el sureste de España este sábado 19 de septiembre antes de la llegada del tiempo estable a todo el país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo estará el tiempo los próximos días

Superados los últimos chubascos, el panorama cambia por completo. A partir del sábado por la tarde, y sobre todo el domingo, el tiempo estable se impondrá en prácticamente todo el país, con cielos despejados y sin avisos.

Este giro traerá además un ascenso de las temperaturas, con valores que volverán a ser más propios del verano que del otoño que está a punto de comenzar. Tras varios días de fuertes lluvias en el Mediterráneo, que dejaron importantes acumulados (más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en puntos de Valencia y más de 90 en una hora en el litoral de Barcelona), el país afronta una etapa de calma y buen tiempo.