La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) comenzó un paro docente de 48 horas para este lunes 7 y martes 8 de septiembre, como una medida de reclamo por la propuesta salarial.

Este paro provincial afectará a diferentes instituciones educativas, por lo que se suspenderán las clases durante ambas jornadas.

Paro docente el martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue anunciada para el lunes 7 y martes 8 de septiembre y tendrá alcance provincial. Sin embargo, no significa que absolutamente todas las escuelas bonaerenses deban cerrar sus puertas.

Según la información difundida por AMpBA, el paro tendrá impacto en aquellos establecimientos donde trabajen docentes afiliados a la asociación sindical.

Suspenden las clases el martes 8 de septiembre. ChatGPT

De acuerdo a Claudio Vigne, secretario general de AMPBA, se superó el 70% de la adhesión de los profesionales afiliados en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, Conurbano y Mar del Plata.

¿Por qué hay paro docente en la Provincia de Buenos Aires?

El nuevo paro se produce en medio del conflicto salarial docente que atraviesa a la Provincia de Buenos Aires, donde el sindicato cuestiona el incremento del 2% aplicado sobre los salarios de agosto, acordado por el Gobierno bonaerense y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Desde AMpBA cuestionaron fuertemente ese porcentaje y señalaron que representa un incremento insuficiente frente a sus reclamos.

La asociación reclama, además, un salario mínimo, vital y móvil de $ 2.800.000 y sostiene que la medida forma parte de una continuidad del plan de lucha docente.