Aunque las lluvias disminuirán en algunas regiones, varios departamentos seguirán bajo riesgo de tormentas.

Confirmado por Educación | Las vacaciones de mitad de año serán más cortas: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria durante estos días

El miércoles 24 de junio estará marcado por la presencia de sistemas nubosos que podrían provocar fuertes precipitaciones durante la tarde y la noche en diferentes sectores de Colombia.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la jornada presentará menor actividad lluviosa frente a otros días de la semana, pero las tormentas que logren desarrollarse podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, descargas eléctricas y posibles episodios de granizo en zonas montañosas de la región Andina.

Las autoridades mantienen el seguimiento sobre varios departamentos donde las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar aguaceros intensos en cortos periodos de tiempo. El panorama ocurre mientras el país continúa enfrentando los efectos de la variabilidad climática y la consolidación del fenómeno de El Niño.

¿Cuáles serán las zonas de Colombia con las lluvias más fuertes este miércoles 24 de junio?

Según el pronóstico para mitad de semana, las regiones Pacífica y Orinoquía concentrarán buena parte de la actividad lluviosa del país.

Las precipitaciones más significativas podrían presentarse durante la noche en sectores de:

Antioquia.

Sur de Santander.

Norte de Boyacá.

Occidente de Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Chocó.

Centro y occidente del Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Occidente de Caquetá.

Putumayo.

Sur de Amazonas.

Meta.

Vichada.

Casanare.

Arauca.

En estas zonas podrían registrarse tormentas localmente fuertes, especialmente al finalizar la tarde y durante las horas nocturnas.

Llega la tormenta negra más intensa de junio: habrá fuertes lluvias con ráfagas de viento y posible caída de granizo en estas zonas. ChatGPT + Canva

¿Por qué se habla de una “tormenta negra” en Colombia?

La expresión “tormenta negra” es utilizada popularmente para describir eventos asociados a extensos mantos de nubosidad oscura que cubren grandes áreas y generan condiciones de baja luminosidad durante varias horas.

Este tipo de fenómenos suele estar relacionado con tormentas de alta intensidad, presencia de rayos, fuertes aguaceros y ráfagas de viento que pueden provocar afectaciones temporales en la movilidad y en algunas actividades al aire libre.

Aunque no corresponde a una categoría oficial de los organismos meteorológicos, el término ha ganado popularidad para describir episodios donde las nubes adquieren una apariencia especialmente amenazante antes de las lluvias.

¿Habrá caída de granizo en algunas regiones del país?

Los expertos no descartan la posibilidad de granizo en sectores elevados de la región Andina donde coincidan fuertes corrientes ascendentes de aire y tormentas de considerable desarrollo vertical.

Estas condiciones suelen presentarse en áreas montañosas de departamentos como Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío, donde las variaciones de temperatura en altura favorecen la formación de pequeños bloques de hielo dentro de las nubes.

Aunque se trataría de eventos aislados, las autoridades recomiendan estar atentos a cambios bruscos en el tiempo.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante el miércoles 24 de junio?

Para la capital del país se prevé un panorama mucho más estable en comparación con otras regiones.

Los pronósticos indican predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada, con posibilidad de lluvias ligeras y aisladas en algunos sectores del occidente de la ciudad. Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 20 grados.

Esto permitirá condiciones relativamente favorables para la movilidad y las actividades cotidianas.

¿Qué pasará con San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

El Archipiélago continuará siendo una de las zonas con mejores condiciones meteorológicas del país.

Para el miércoles se esperan jornadas predominantemente secas, con baja probabilidad de lluvias y amplios periodos de tiempo estable tanto en las islas como en áreas cercanas del mar Caribe.

Sin embargo, hacia el cierre de la semana podría registrarse un incremento gradual de las precipitaciones.

¿Qué relación tienen estas lluvias con el fenómeno de El Niño?

Aunque el Ideam ya confirmó oficialmente la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, esto no significa la desaparición inmediata de las lluvias en Colombia.

Durante las etapas iniciales del fenómeno pueden coexistir sistemas atmosféricos que continúan generando precipitaciones importantes en algunas regiones. No obstante, los expertos advierten que durante los próximos meses podrían aumentar las temperaturas y reducirse progresivamente las lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Además, existe una alta probabilidad de que El Niño continúe fortaleciéndose durante el segundo semestre de 2026.