El verano 2026 trae una tendencia clara entre los viajeros argentinos más jóvenes: dejar de lado los clásicos destinos turísticos y apostar por nuevas experiencias.

En ese contexto, Praia do Rosa, un pequeño pueblo costero al sur de Florianópolis, se consolida como el lugar elegido por quienes buscan playa, naturaleza y fiesta sin romper el presupuesto.

A solo 90 kilómetros de la capital de Santa Catarina, este rincón brasileño ofrece una combinación difícil de igualar: olas perfectas para surfear, senderos entre morros que conectan playas escondidas, y un centro con bares, hostels y ambiente relajado donde el español se escucha tanto como el portugués.

¿Por qué Praia do Rosa gana terreno frente a Río o Floripa?

A diferencia de los destinos más conocidos como Río de Janeiro o la misma Florianópolis, Praia do Rosa mantiene un perfil más relajado, pero sin perder el espíritu festivo.

Los precios, además, resultan más accesibles para los argentinos gracias a un tipo de cambio favorable y a que los valores en Brasil se mantienen estables en dólares.

Las agencias de viaje ya detectan un aumento en la demanda de este destino, sobre todo entre grupos de amigos que priorizan la experiencia por sobre el turismo tradicional.

La clave está en su vida nocturna activa, su oferta de alojamiento pensada para jóvenes y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza sin multitudes.

¿Qué hacer en Praia do Rosa?

Surf y deportes acuáticos : las olas de la zona son reconocidas por su calidad, ideales tanto para principiantes como para surfistas experimentados.

Senderismo y paisajes : los caminos que conectan las distintas playas ofrecen vistas panorámicas perfectas para fotos y vídeos en redes sociales.

Vida nocturna : el centro del pueblo vibra con bares, música en vivo y fiestas que se extienden hasta la madrugada.

Alojamientos para todos los bolsillos: desde hostels económicos hasta posadas con encanto, hay opciones para cada grupo y presupuesto.

Consejos para viajar a Praia do Rosa en verano

Si estás pensando en sumarte a esta tendencia, reservá con anticipación. La creciente popularidad del destino hace que los precios suban a medida que se acerca la temporada alta.

Además, al estar cerca de Florianópolis, es posible combinar ambos destinos en un mismo viaje.

Praia do Rosa no solo ofrece un entorno natural privilegiado, sino también una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo. Es una opción ideal para quienes buscan un verano diferente, con buena onda, paisajes únicos y la posibilidad de disfrutar sin gastar de más.