Guatemala, India y Filipinas exigen pasaporte vigente para permitir el ingreso y quienes posterguen la renovación pueden quedar varados antes de abordar. Las autoridades migratorias de los tres países controlan la validez del documento y las aerolíneas suelen negar el embarque a quien no cumple el mínimo exigido.

La exigencia surge de las normas migratorias vigentes en cada país, confirmadas por sus organismos oficiales de inmigración. El control no se limita a que el pasaporte esté en fecha: exige un margen adicional de vigencia al momento del ingreso.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso?

Cada destino aplica su propio criterio sobre cuántos meses de vigencia debe conservar el pasaporte al llegar. No cumplir ese margen habilita a negar el ingreso, incluso con visa aprobada.

Según los organismos migratorios de cada país, los requisitos son:

India : mínimo seis meses de vigencia desde el arribo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aplica a casi todos los pasaportes extranjeros.

Filipinas : la Oficina de Inmigración pide seis meses de vigencia más allá de la estadía, además de pasaje de salida.

Guatemala: el Instituto Guatemalteco de Migración exige pasaporte vigente al ingreso, junto con la visa correspondiente.

Cada destino aplica su propio criterio sobre cuántos meses de vigencia debe conservar el pasaporte al llegar. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a quienes retrasan la renovación?

Quien deje vencer el margen exigido puede ser rechazado directamente en el aeropuerto de origen. Las aerolíneas verifican el requisito antes del check-in y son sancionadas si trasladan pasajeros que no lo cumplen.