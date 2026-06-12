El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas intensas, nieve y vientos fuertes. Foto: Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un frente frío acompañado de nieve y vientos fuertes en Neuquén y Río Negro.

El fenómeno se presentará con intensas ráfagas de viento que alcanzarán velocidades entre 40 y 60 km/h , algunas llegarán incluso a superar los 100 km/h. El SMN advierte además por la presencia de nieve.

Nevadas intensas y viento: qué provincias están bajo alerta

El frente frío avanza desde la Patagonia, y ya genera nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, mientras que en las zonas de meseta se calcula que los acumulados estén entre 5 y 10 centímetros.

No se descarta que la precipitación esté mezclada con lluvia.

En Río Negro, están bajo alerta Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó .

En la provincia de Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por nieve - y naranja en la mañana- son:

Cordillera de Huiliches. Cordillera de Lácar. Sur de Aluminé. Los Lagos. Cordillera de Aluminé. Cordillera de Chos Malal. Cordillera de Loncopué. Cordillera de Minas. Cordillera de Picunches. Cordillera de Ñorquín. Cordillera y zona baja de Huiliches. Cordillera de Lácar. Sur y zona baja de Aluminé. Catán Lil. Collón Curá. Zapala. Zona baja de Lácar.



El Servicio Meteorológico Nacional amplió el terreno bajo alerta este 12 de junio en el norte de la Patagonia. Fuente: SMN.

¿Cuándo llega lo peor y cómo sigue el clima?

“En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, detalló el organismo nacional.

Es así que en ciertos sectores la alerta amarilla se elevará a naranja, durante ciertas franjas horarias. Se recomienda estar atentos a las recomendaciones del organismo.

Clima en Buenos Aires: ¿cuál es el pronóstico para el fin de semana?

Durante la mañana del sábado aumentará progresivamente la nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Luego del mediodía crecerán las probabilidades de lluvias en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque no se esperan acumulados significativos, las precipitaciones marcarán el inicio de un cambio mucho más profundo.

El pronóstico extendido para el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: SMN.

Con el avance del frente frío, el viento rotará al sector sur y comenzará a intensificarse. Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 45 km/h hacia el final de la jornada, acompañando el ingreso de una masa de aire mucho más fría.