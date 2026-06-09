Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. Foto: ChatGPT.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias en la región cordillerana de Neuquén, por lo que pide a la población extremar las precauciones.

Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm . Es por eso que recomienda a la ciudadanía tener cuidado y tomar todos los recaudos necesarios.

Dónde rige la alerta por tormentas

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las tormentas se darán en las siguientes zonas:

Neuquén : Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé.

Mendoza: Cordillera de Malargüe, Cordillera de San Rafael.

La alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente durante toda la jornada de este martes, con la posibilidad de extenderse durante toda la semana, ya que las lluvias continuarán presentes hasta el viernes.

Qué es una alerta amarilla y qué riesgos tiene

El sistema de alerta temprana que emite el Servicio Meteorológico Nacional se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos que pudieran afectar a los habitantes de las zonas en las que rigen dichas advertencias.

En este sentido, la alerta meteorológica amarilla por tormentas indica que pueden darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Por tal motivo, es importante prestarle atención a las alertas que emite el SMN para tomar las medidas de prevención necesarias.

El significado de cada alerta