Se esperan lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento.

Este jueves 8 de octubre estará marcado por un frente de tormentas que se presentará en el litoral argentino y afectará, principalmente, a Corrientes y Misiones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas, las cuales se mantendrán a lo largo de todo el día y que podrían estar acompañadas por otros fenómenos climáticos.

Según detalló el organismo, las lluvias se darán en la totalidad del territorio correntino y misionero. En determinadas zonas, el caudal e intensidad serán mucho mayores, por lo que rige una alerta meteorológica de nivel naranja .

El SMN explicó, además, que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Tormentas en Corrientes y Misiones: dónde hay alerta naranja

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en la provincia de Corrientes, la alerta naranja rige desde el sureste, extendiéndose hacía toda la zona central del territorio y la región del noreste, hasta el límite con Misiones.

La alerta meteorológica es en Corrientes y Misiones. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Por su parte, la advertencia en Misiones parte desde el sur, abarcando a la capital provincia y localidades como Concepción de la Sierra, Oberá y Puerto Rico. En el norte misionero, se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla.

Las zonas afectadas en Corrientes:

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Ituzaingó

San Miguel

Las zonas afectadas en Misiones:

Candelaria

Posadas

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Qué fenómenos meteorológicos se esperan

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en las zonas alcanzadas por la alerta naranja, se esperan lluvias y tormentas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

En tanto, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 110 mm, los cuales pueden ser alcanzados.

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