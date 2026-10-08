Este jueves 8 de octubre estará marcado por un frente de tormentas que se presentará en el litoral argentino y afectará, principalmente, a Corrientes y Misiones.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas, las cuales se mantendrán a lo largo de todo el día y que podrían estar acompañadas por otros fenómenos climáticos.
Según detalló el organismo, las lluvias se darán en la totalidad del territorio correntino y misionero. En determinadas zonas, el caudal e intensidad serán mucho mayores, por lo que rige una alerta meteorológica de nivel naranja.
El SMN explicó, además, que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Tormentas en Corrientes y Misiones: dónde hay alerta naranja
El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en la provincia de Corrientes, la alerta naranja rige desde el sureste, extendiéndose hacía toda la zona central del territorio y la región del noreste, hasta el límite con Misiones.
Por su parte, la advertencia en Misiones parte desde el sur, abarcando a la capital provincia y localidades como Concepción de la Sierra, Oberá y Puerto Rico. En el norte misionero, se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla.
Las zonas afectadas en Corrientes:
- Concepción
- Curuzú Cuatiá
- Mercedes
- San Roque
- Sauce
- General Alvear
- Paso de los Libres
- San Martín
- Santo Tomé
- Ituzaingó
- San Miguel
Las zonas afectadas en Misiones:
- Candelaria
- Posadas
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Sur de Guaraní
Qué fenómenos meteorológicos se esperan
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en las zonas alcanzadas por la alerta naranja, se esperan lluvias y tormentas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
En tanto, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 110 mm, los cuales pueden ser alcanzados.
Recomendaciones del SMN
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.