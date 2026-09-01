La compra de dólares en el mercado oficial continúa habilitada para las personas humanas residentes, pero la operación debe cumplir con las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una de las reglas centrales es que la transacción debe canalizarse a través de una entidad autorizada para operar en cambios.

Dólar hoy: cuál es la condición obligatoria para comprar moneda extranjera

La Comunicación “A” 8226 del BCRA, emitida el 11 de abril de 2025 y con vigencia desde el 14 de abril de ese año, estableció nuevas condiciones para el acceso de las personas humanas residentes al mercado de cambios.

La norma determina que las entidades pueden dar acceso al mercado de cambios, sin conformidad previa del BCRA, para la compra de billetes en moneda extranjera destinados a tenencia o a la constitución de depósitos, correspondientes a los códigos de concepto A07 y A09.

Para acceder bajo este régimen, deben cumplirse la totalidad de los requisitos establecidos por el Banco Central.

Uno de ellos establece que la operación debe cursarse con débito en la cuenta del cliente en entidades financieras locales.

Qué exige el BCRA para comprar dólares

La normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece una serie de requisitos que las entidades deben verificar para dar acceso al mercado de cambios a las personas humanas residentes que quieran comprar dólares para tenencia o para constituir depósitos en moneda extranjera.

En primer lugar, la operación debe realizarse mediante débito en una cuenta del cliente en una entidad financiera local. Si el cliente utiliza efectivo en pesos, el monto de la compra no puede superar el equivalente a USD 100 por mes calendario , considerando el conjunto de las entidades y de los conceptos alcanzados.

En segundo lugar, la entidad vendedora debe entregar los billetes en moneda extranjera o acreditar los fondos en una cuenta en moneda extranjera de titularidad del cliente en una entidad financiera local o, según corresponda, en una cuenta bancaria de titularidad del cliente en el exterior.

Además, la entidad debe registrar la operación en el sistema online implementado por el BCRA.

Por último, la normativa establece un requisito vinculado con el respaldo económico de la operación: la entidad debe obtener evidencia de que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera.

Dólar hoy: el BCRA establece las condiciones que deben cumplir las personas humanas residentes para comprar moneda extranjera en el mercado oficial. Fuente: Shutterstock rafastockbr

¿La compra de dólares puede quedar bloqueada?

Sí. Si no se cumplen las condiciones establecidas por la normativa, la entidad no puede cursar la operación bajo este régimen de acceso al mercado de cambios.

Sin embargo, esto no significa que exista un cupo general de dólares para las personas humanas residentes.

La Comunicación “A” 8226 habilitó el acceso al mercado de cambios para la compra de billetes en moneda extranjera destinados a tenencia o depósitos, sin conformidad previa del BCRA, siempre que se cumpla la totalidad de los requisitos previstos.

En consecuencia, una persona puede comprar dólares a través del mercado oficial siempre que la operación se realice mediante los canales habilitados y se respeten las condiciones cambiarias correspondientes.

La regla de los USD 100 mensuales debe interpretarse específicamente como un límite para el uso de efectivo en moneda local. Si la operación se realiza mediante débito en una cuenta del cliente en una entidad financiera local, ese límite de efectivo no es el que determina cuánto puede comprar.