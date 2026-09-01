La Ley 13.074 de la provincia de Buenos Aires establece una serie de restricciones para las personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Entre ellas, contempla limitaciones para realizar determinadas operaciones bancarias cuando existe una deuda alimentaria activa.

Qué dice la Ley 13.074 sobre la prohibición para abrir cuentas bancarias y renovar tarjetas de crédito

El artículo 5 de la Ley 13.074 establece que las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales no darán curso a solicitudes de apertura de cuentas corrientes ni al otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito sin el informe correspondiente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos con el “libre deuda registrada”.

La restricción también puede alcanzar a otras operaciones bancarias, bursátiles o servicios financieros, según lo que determine la reglamentación correspondiente.

La Ley 13.074 establece qué operaciones bancarias y trámites pueden quedar restringidos para quienes figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Shutterstock

Quiénes pueden quedar alcanzados por la restricción

La medida alcanza a las personas obligadas al pago de alimentos que, tras ser intimadas, no puedan demostrar que cumplieron con la obligación y sean inscriptas por orden judicial en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La inscripción puede producirse tanto de oficio como a solicitud de parte . Además, la normativa contempla a quienes resulten solidariamente responsables del pago de la deuda alimentaria en los términos del artículo 551 del Código Civil y Comercial.

Qué otros trámites se restringen por tener una deuda alimentaria activa

La Ley 13.074 no limita únicamente determinadas operaciones bancarias. El artículo 5 también establece restricciones para otros trámites, aunque en algunos casos contempla permisos provisorios.

Entre ellos se encuentran las habilitaciones para abrir comercios o industrias, concesiones, permisos y licitaciones, la inscripción en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y la solicitud o renovación de la licencia de conducir.

En el caso de la licencia de conductor, la normativa establece que se otorgará provisoriamente por 60 días, con la obligación de regularizar la situación dentro de ese período para obtener la licencia definitiva.