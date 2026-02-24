Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX dirigida por Elon Musk, lanzó en enero de 2026 una promoción atractiva que permite a nuevos usuarios usar su servicio de internet de alta velocidad sin costo alguno ni cargos adicionales. Esta iniciativa fue diseñada especialmente para individuos en áreas rurales, remotas o con conectividad limitada en Argentina, donde las redes tradicionales suelen ser inestables o incluso inexistentes. La promoción está dirigida principalmente a: Se trata de un período de prueba de 30 días de Starlink, en el cual se accede al servicio completo sin abonar la suscripción mensual, bajo las mismas condiciones que un plan pago: navegación fluida, videollamadas, streaming en alta definición y conexión de múltiples dispositivos. Para disfrutar del beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos fundamentales: El proceso es completamente online y sumamente sencillo. Siga los siguientes pasos desde el sitio oficial: Starlink ha anunciado que, además de la promoción de 30 días de prueba gratuita, ofrecerá un descuento especial en el kit de hardware para nuevos usuarios en Argentina. Este descuento busca facilitar el acceso a la tecnología de internet satelital, especialmente en áreas donde la conectividad es un desafío. Los usuarios podrán adquirir el kit estándar a un precio reducido, lo que representa una oportunidad única para quienes desean mejorar su conexión a internet. La empresa también ha implementado un servicio de atención al cliente dedicado para resolver dudas sobre la instalación y el uso del equipo. Este soporte estará disponible a través de múltiples canales, incluyendo chat en línea y asistencia telefónica, asegurando que los nuevos usuarios tengan una experiencia fluida y satisfactoria al comenzar a utilizar el servicio de Starlink.