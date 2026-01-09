Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX fundada por Elon Musk, dio un paso revolucionario en la conectividad móvil con su servicio Direct to Cell (D2C). Este innovador sistema permite que teléfonos celulares comunes se conecten directamente a los satélites en órbita baja, sin necesidad de antenas adicionales, aplicaciones especiales ni hardware extra.

Funciona como si los satélites fueran torres celulares en el espacio, eliminando las molestas “zonas muertas” en áreas rurales, montañosas, marítimas o remotas. Este avance ya está transformando la forma en que millones de personas acceden a internet y comunicación móvil en todo el mundo, y Sudamérica es una de las regiones con mayor potencial de impacto.

Starlink lanzó un nuevo servicio de internet para los celulares: cobertura mundial y llegada a Sudamérica. Foto: Archivo SimonSkafar

¿Cómo funciona el servicio de Starlink móvil?

Los satélites Starlink equipados con módem eNodeB y antenas de matriz en fase actúan como torres de telefonía móvil 4G/LTE en órbita baja. Cuando tu celular pierde la señal terrestre (por ejemplo, en el campo, la montaña o en alta mar), automáticamente busca y se conecta al satélite más cercano.

El proceso es transparente para el usuario, no requiere configuración manual, simplemente necesitás:

Vista despejada al cielo (estar al aire libre)

Teléfono con soporte 4G/LTE estándar

Actualización de firmware (se hace por OTA)

Inicialmente, el servicio permite envío y recepción de SMS (incluyendo WhatsApp y mensajes de emergencia). En fases posteriores, se incorporarán llamadas de voz y datos con velocidades que superarán los 50 Mbps en zonas con mayor densidad de satélites.

¿Cuáles son las ventajas Starlink Direct to Cell en Sudamérica?

Este servicio representa una solución real para cerrar la brecha digital en América Latina, donde más del 50% de la superficie carece de cobertura móvil terrestre. Entre las principales ventajas destacan:

Cobertura en zonas rurales extremas (Amazonía, Andes, Patagonia, desiertos)

Comunicación en emergencias (huracanes, terremotos, accidentes)

Impulso a la educación remota, telemedicina y economía local

No requiere comprar equipos caros (a diferencia de sistemas satelitales tradicionales)

Conexión automática y con baja latencia comparada con satélites geoestacionarios.

¿Llega Starlink Direct to Cell a Argentina?

Actualmente, en Sudamérica, solo Chile y Perú tienen la tecnología D2C gracias a un acuerdo con la empresa de telefonía Entel. Sus planes incluyen SMS, mensajes de voz y datos.

En el caso de Argentina, aún no está confirmada la fecha de su implementación, aunque existe un marco favorable para su llegada. También se espera que llegue a otros mercados latinos, tal como Brasil (tiene retrasos en sus pruebas), México y Colombia, entre otros.

¿Cuánto costará el servicio?

Los precios del D2C de Starlink se mantendrían parecidos a los montos del servicio itinerante para acceder a internet en ubicaciones remotas: