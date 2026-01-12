La reforma con la nueva Ley de Tránsito incorporó cambios clave en el régimen de multas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la convivencia en las calles y rutas. Entre las principales novedades se destacan la introducción del concepto de reiterancia, nuevas sanciones como el trabajo comunitario y la autorización del uso de luces DRL durante el día.

El nuevo marco normativo impulsado por una de las provincias más grandes del país actualiza los criterios para sanciones, amplía las herramientas de control y moderniza los procedimientos administrativos mediante el uso de tecnologías digitales. La medida va en línea con las exigencias actuales de fiscalización vial.

¿Cuál es el cambio en la Ley de Tránsito que podría traer nuevas multas?

Uno de los cambios centrales es la incorporación formal de la reiterancia, que se configura cuando una persona comete una o más infracciones antes de que quede firme una sanción anterior. En estos casos, la autoridad de aplicación podrá adoptar medidas preventivas y considerar la reiteración como un agravante al momento de definir la penalidad.

La norma también suma nuevas herramientas de sanción. Entre estas medidas se destaca el trabajo comunitario, que podrá cumplirse en dependencias estales o instituciones de bien público, como alternativa o complemento a las multas económicas tradicionales.

Las nuevas multas incluyen el concepto de reiterancia.

A este punto se le agregan las llamadas instrucciones especiales, que contemplan la asistencia obligatoria a cursos educativos o a programas terapéuticos vinculados con la seguridad vial, la convivencia ciudadana y la prevención de conductas de riesgo al volante.

Otro cambio obligatorio en la normativa

Uno de los nuevos ejes de la reforma está puesto en el uso obligatorio de las luces del vehículo. En ese marco, se autoriza el uso de las luces diurnas automáticas (DRL) como alternativa válida durante el día, siempre que haya suficiente luz natural y buenas condiciones de visibilidad.

Las autoridades aclararon que, en situaciones de niebla, lluvia intensa, humo, polvo o visibilidad reducida, sigue siendo obligatorio circular con luces bajas, incluso en vehículos que cuenten con sistemas DRL incorporados de fábrica.

Cabe remarcar que las luces DRL no reemplazan a las luces bajas. Se trata de luces diurnas, generalmente con tecnología LED, que consumen menos energía y son habituales en autos modernos. Antes de esta modificación, su uso no estaba permitido y generó numerosas infracciones en Córdoba.

La reforma de tránsito está impulsada por la provincia de Córdoba. Shutterstock

Cambios en la Ley de Tránsito: más control y modernización del sistema

La ley también actualiza el Cuadro General de Infracciones , clasificando las faltas en leves, graves y muy graves, y precisando conductas como el exceso de velocidad, la conducción temeraria, la falta de licencia o seguro, las picadas ilegales y la fuga tras un siniestro vial.

En materia de procedimientos, se habilita el uso de medios técnicos, digitales y dispositivos electrónicos, tanto presenciales como remotos, para la constatación de infracciones, notificaciones y actuaciones administrativas, reforzando el control y la trazabilidad.

Por último, se fortalece el criterio de interjurisdiccionalidad, permitiendo que infractores que vivan a más de 60 kilómetros del lugar de la falta puedan realizar su descargo en su jurisdicción de origen mediante plataformas digitales oficiales, agilizando los trámites y reduciendo costos.