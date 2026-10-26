El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 26 de octubre en toda la provincia de Mendoza.

Las condiciones de inestabilidad continuarán el martes 27 de octubre, con alerta amarilla por tormentas en el norte y el este de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué zonas están afectadas este lunes 26 de octubre

Este lunes, la alerta amarilla por tormentas abarca toda la provincia de Mendoza. Por lo tanto, las distintas regiones del territorio deberán mantenerse atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Entre las principales ciudades alcanzadas por la advertencia se encuentran Mendoza capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, San Rafael, San Martín, Malargüe y General Alvear.

La extensión del área bajo alerta implica que las tormentas podrían afectar tanto al Gran Mendoza como a otras localidades de la provincia.

De acuerdo con la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas este lunes 26 en Mendoza. SMN.

Cuánta lluvia se espera en Mendoza

Para el sur de Cuyo, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Este rango permite dimensionar la cantidad de agua que podría registrarse durante el período contemplado en el pronóstico.

Sigue el alerta por tormentas el martes 27 de octubre: qué pasará en Mendoza

El pronóstico anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán el martes 27 de octubre.

Durante esa jornada, la alerta amarilla por tormentas se concentrará en el norte y el este de Mendoza, con localidades como San Rafael, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz entre las zonas de referencia.

Alerta amarilla por tormentas este martes 27 en Mendoza. SMN.

San Juan y San Luis también bajo alerta

Además de las tormentas previstas en Mendoza, el oeste de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas para este lunes 26 de octubre. La advertencia alcanza a sectores como Calingasta, donde se deberán seguir las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

Por su parte, el martes 27 de octubre la alerta amarilla por tormentas se extenderá al centro y norte de San Luis. Entre las localidades comprendidas se encuentran San Luis capital y Villa Mercedes.

Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.