Qué significa la señal de tránsito I.22 con dos flechas blancas que apuntan en sentido contrario.

La señal de tránsito azul con dos flechas blancas que apuntan hacia diferentes lados puede generar dudas entre los conductores.

No obstante, su significado es importante para interpretar las direcciones permitidas y saber cómo continuar la marcha en una intersección o una bifurcación.

Identificada como I.22, esta señal forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Argentina y brinda información sobre los sentidos en los que está permitido circular. Reconocerla a tiempo ayuda a anticipar maniobras y a evitar decisiones repentinas al volante.

Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas que apuntan hacia diferentes lados

La señal de tránsito azul con dos flechas blancas corresponde a la indicación I.22, denominada Direcciones permitidas (Bifurcación) en el material oficial de seguridad vial argentino.

Su función es informar sobre las alternativas habilitadas para continuar la circulación cuando el camino se divide en dos ramales.

Reconocer esta señal permite anticipar la dirección que se debe tomar y evitar maniobras imprevistas en sectores donde la calzada se bifurca. Su interpretación debe complementarse con las marcas viales y el resto de la señalización presente en el lugar.

Qué indica la señal de tránsito I.22 y cuándo se utiliza

Imagen ilustrativa. Shutterstock

La señal I.22: Direcciones permitidas (Bifurcación) identifica una división del recorrido en la que existen dos alternativas de circulación. Las flechas blancas sobre el fondo azul representan las direcciones habilitadas, según la configuración del cartel.

Este tipo de indicación es relevante en rutas, autopistas y distribuidores viales, donde se necesita identificar con anticipación qué ramal conduce al destino buscado.

Por qué es importante reconocer esta señal de tránsito

Identificar la señalización antes de llegar a una bifurcación ayuda a prevenir cambios repentinos de carril y frenadas bruscas. Elegir el recorrido con anticipación permite mantener una circulación más ordenada y reducir situaciones de riesgo para los demás conductores.

A su vez, es importante recordar que las direcciones indicadas deben interpretarse junto con las demás reglas de circulación.

La presencia de esta señal no exime de respetar las prioridades de paso, las marcas viales ni las restricciones que puedan establecer otros carteles.

Qué deben tener en cuenta los conductores ante una bifurcación

Para circular con mayor seguridad, se recomienda: