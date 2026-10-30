El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El organismo advirtió que se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 50 milímetros y superar ese valor de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas en tres provincias

La alerta de nivel amarillo anunciada para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En las zonas bajo advertencia, las tormentas serán aisladas y de intensidad variable, aunque algunas podrían alcanzar fuerza localmente intensa.

Las áreas bajo alerta meteorológica amarilla. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones podrían provocar abundante caída de agua en poco tiempo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas.

Además, no se descarta la caída ocasional de granizo, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución del pronóstico y t omar precauciones durante los períodos de mayor inestabilidad .

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos podrían registrarse

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque las cantidades podrían superar ese rango en algunos puntos.

La intensidad de las lluvias no será necesariamente uniforme en toda el área afectada, ya que se trata de tormentas aisladas de variada intensidad, pero estos valores podrían registrarse en las localidades afectadas.

Cuáles son las zonas en alerta

Buenos Aires:

Escobar

San Fernando

San Isidro

Tigre

Vicente López

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

Jose C. Paz

Malvinas Argentinas

Moreno

Morón

Pilar

San Miguel

Tres de Febrero

Campana

Exaltación de la Cruz

San Antonio de Areco

Zárate

Baradero

Ramallo

San Nicolás

San Pedro

Arrecifes

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Chacabuco

Colón

General Arenales

General Pinto

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Pergamino

Rojas

Salto

Oeste de Castelli

Oeste de Chascomús

Oeste de Dolores

Oeste de General Lavalle

Oeste de Lezama

Oeste de Punta Indio

Oeste de Tordillo

Pila

Este de Castelli

Este de Chascomús

Este de Dolores

Este de Lezama

Este de Magdalena

Este de Punta Indio

Este de Tordillo

Este de General Lavalle

La Costa

Pinamar

Sudeste de General Juan Madariaga

Villa Gesell

Ayacucho

Balcarce

General Guido

Maipú

Noroeste de General Juan Madariaga

Noroeste de Mar Chiquita

Oeste de General Pueyrredón

Tormenta eléctrica cae sobre la ciudad en la noche. Shutterstock

Santa Fe:

Caseros

General López

Constitución

Iriondo

Rosario

San Lorenzo

Garay

La Capital

San Jerónimo

Entre Ríos:

Colón

Gualeguaychú

Islas del Ibicuy

Tala

Uruguay

Diamante

La Paz

Nogoyá

Paraná

Villaguay

Concordia

Federación

Federal

Feliciano

San Salvador

Qué recomienda el SMN ante las tormentas fuertes

Ante una alerta amarilla, se recomienda evitar salir si no es necesario durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y limpiar canaletas y sumideros. También conviene desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante los episodios más intensos.

En caso de encontrarse al aire libre, lo indicado es buscar refugio en un lugar cerrado y seguro, lejos de árboles, postes y cables eléctricos.