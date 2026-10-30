El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
El organismo advirtió que se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 50 milímetros y superar ese valor de manera puntual.
Alerta amarilla por tormentas en tres provincias
La alerta de nivel amarillo anunciada para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
En las zonas bajo advertencia, las tormentas serán aisladas y de intensidad variable, aunque algunas podrían alcanzar fuerza localmente intensa.
De acuerdo con el informe oficial, las condiciones podrían provocar abundante caída de agua en poco tiempo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas.
Además, no se descarta la caída ocasional de granizo, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución del pronóstico y tomar precauciones durante los períodos de mayor inestabilidad.
Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos podrían registrarse
El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque las cantidades podrían superar ese rango en algunos puntos.
La intensidad de las lluvias no será necesariamente uniforme en toda el área afectada, ya que se trata de tormentas aisladas de variada intensidad, pero estos valores podrían registrarse en las localidades afectadas.
Cuáles son las zonas en alerta
Buenos Aires:
- Escobar
- San Fernando
- San Isidro
- Tigre
- Vicente López
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- General San Martín
- Hurlingham
- Ituzaingó
- Jose C. Paz
- Malvinas Argentinas
- Moreno
- Morón
- Pilar
- San Miguel
- Tres de Febrero
- Campana
- Exaltación de la Cruz
- San Antonio de Areco
- Zárate
- Baradero
- Ramallo
- San Nicolás
- San Pedro
- Arrecifes
- Capitán Sarmiento
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Colón
- General Arenales
- General Pinto
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Pergamino
- Rojas
- Salto
- Oeste de Castelli
- Oeste de Chascomús
- Oeste de Dolores
- Oeste de General Lavalle
- Oeste de Lezama
- Oeste de Punta Indio
- Oeste de Tordillo
- Pila
- Este de Castelli
- Este de Chascomús
- Este de Dolores
- Este de Lezama
- Este de Magdalena
- Este de Punta Indio
- Este de Tordillo
- Este de General Lavalle
- La Costa
- Pinamar
- Sudeste de General Juan Madariaga
- Villa Gesell
- Ayacucho
- Balcarce
- General Guido
- Maipú
- Noroeste de General Juan Madariaga
- Noroeste de Mar Chiquita
- Oeste de General Pueyrredón
Santa Fe:
- Caseros
- General López
- Constitución
- Iriondo
- Rosario
- San Lorenzo
- Garay
- La Capital
- San Jerónimo
Entre Ríos:
- Colón
- Gualeguaychú
- Islas del Ibicuy
- Tala
- Uruguay
- Diamante
- La Paz
- Nogoyá
- Paraná
- Villaguay
- Concordia
- Federación
- Federal
- Feliciano
- San Salvador
Qué recomienda el SMN ante las tormentas fuertes
Ante una alerta amarilla, se recomienda evitar salir si no es necesario durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y limpiar canaletas y sumideros. También conviene desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante los episodios más intensos.
En caso de encontrarse al aire libre, lo indicado es buscar refugio en un lugar cerrado y seguro, lejos de árboles, postes y cables eléctricos.