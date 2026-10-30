El mal tiempo continuará en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante los próximos días, con lluvias y tormentas que marcarán el cierre de octubre y el comienzo de noviembre.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 30 de octubre se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada, mientras que el fin de semana tendrá condiciones cambiantes, con una pausa en las lluvias el sábado y nuevas tormentas hacia el domingo.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas de entre 23 y 25 grados .

Cómo estará el clima hoy, viernes 30 de octubre, en Buenos Aires

El pronóstico del SMN anticipa una jornada inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se esperan tormentas durante gran parte del día, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será elevada. Por eso, quienes tengan que salir de sus casas deberán contemplar la posibilidad de precipitaciones.

El pronóstico del SMN anticipa un viernes con lluvias y tormentas en Buenos Aires, una mejora temporaria el sábado y nuevas precipitaciones para el domingo. Shutterstock

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

La primera mejora llegará el sábado 31 de octubre, cuando se espera una disminución de la inestabilidad y una jornada sin lluvias previstas.

De acuerdo con el pronóstico, el día comenzará con neblinas y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados, en un escenario más favorable para las actividades al aire libre.

Sin embargo, la mejora será temporaria: el domingo volverá a aumentar la posibilidad de precipitaciones en el área metropolitana.

Qué pasará el domingo 1 de noviembre: vuelven las tormentas

El domingo comenzará noviembre con un nuevo aumento de la inestabilidad. Según las previsiones del SMN, se esperan tormentas aisladas, principalmente a partir de la tarde.

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima llegará a los 25. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 40% , por lo que será conveniente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente para organizar actividades al aire libre.

Aunque no se anticipa lluvia durante toda la jornada, la posibilidad de tormentas podría modificar los planes previstos para la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: temperaturas y lluvias del fin de semana

Viernes 30 de octubre: tormentas durante gran parte del día, mínima de 15 grados y máxima de 23.

Sábado 31 de octubre: cielo parcialmente nublado, neblinas durante las primeras horas, mínima de 14 grados y máxima de 24. No se esperan lluvias.

Domingo 1 de noviembre: probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde, mínima de 15 grados y máxima de 25.

Para conocer posibles cambios, se recomienda seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.