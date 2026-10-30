El cambio de estación suele modificar las prioridades dentro del hogar. Con la llegada de temperaturas más altas, la ventilación y la climatización empiezan a ocupar un lugar central, mientras que otras necesidades, como renovar una heladera o un lavarropas, pueden coincidir con un momento en el que las familias buscan distribuir mejor sus gastos.

En ese escenario, las condiciones de financiación pueden convertirse en un factor relevante a la hora de decidir cuándo realizar una compra. Hasta el domingo 1 de noviembre, COTO mantiene beneficios en distintas categorías de productos para el hogar, con alternativas de descuentos y cuotas según el artículo y el medio de pago.

Aires acondicionados y electrodomésticos, entre las categorías destacadas

Entre los productos incluidos aparecen heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas. Para estas categorías se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 20% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO.

Además, determinados electrodomésticos cuentan con hasta 40% de descuento en un pago utilizando efectivo, débito o crédito. Las diferentes alternativas permiten plantear la compra de distintas maneras, especialmente en productos que implican un desembolso importante para el presupuesto familiar.

Determinados electrodomésticos cuentan con hasta 40% de descuento en un pago. (Foto: archivo).

La posibilidad de acceder a cuotas sin interés cobra relevancia cuando se trata de equipos que tienen un uso prolongado. Una heladera, un lavarropas o un aire acondicionado no son compras frecuentes y, por eso, además del modelo y sus prestaciones, las condiciones de pago pueden influir en el momento elegido para concretar la renovación.

Ventilación y televisores también tienen beneficios

La cercanía del verano también pone el foco en los equipos destinados a mejorar la circulación del aire dentro de los ambientes. En la categoría de ventilación, la promoción contempla 20% de descuento y seis cuotas sin interés con todos los bancos.

Los televisores, por su parte, cuentan con una alternativa diferente. Hasta el 1 de noviembre se ofrecen 12 cuotas sin interés con todos los bancos o 15% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO en todos los TV LED.

Más allá del descuento puntual, comparar las alternativas de pago permite evaluar qué opción resulta más conveniente según cada presupuesto. Un porcentaje de descuento puede ser atractivo para quienes pueden afrontar el gasto de una sola vez, mientras que las cuotas pueden resultar útiles para quienes priorizan distribuir el desembolso.

Con el verano cada vez más cerca, algunas de estas categorías pueden pasar de ser una renovación postergada a una necesidad concreta. Los beneficios informados por COTO se mantienen hasta el domingo 1 de noviembre, con condiciones que varían según el producto y el medio de pago.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.