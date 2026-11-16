Su efecto está relacionado con el ácido acético, uno de sus principales componentes.

Remojar la ropa con olor a transpiración en vinagre blanco durante ciertos minutos puede ayudar a reducir los malos olores que permanecen en las fibras incluso después del lavado.

Cuánto tiempo hay que dejar la ropa con transpiración en vinagre blanco

La Extensión de la Universidad de Kentucky indica: “Remojar la prenda en cuatro partes de agua fría y una de vinagre durante 30 minutos”. Después, recomienda enjuagar la ropa y lavarla normalmente con un detergente para prendas.

El American Cleaning Institute (ACI), por su parte, reconoce que el vinagre puede ser útil para contrarrestar algunos efectos del lavado con agua dura y eliminar determinados olores desagradables.

Es importante utilizar vinagre blanco de uso doméstico y probar previamente la mezcla en una zona poco visible para comprobar que no altere el color. Shutterstock

Cómo hacerlo

El procedimiento consiste en:

Colocar cuatro partes de agua fría en un recipiente. Agregar una parte de vinagre blanco. Introducir la prenda y comprobar que la zona con transpiración quede sumergida. Dejar actuar durante 30 minutos. Enjuagar con agua limpia. Lavar con detergente, siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Por qué el vinagre ayuda a eliminar el olor a transpiración

La explicación está en la composición química del vinagre. Su principal componente activo es el ácido acético (CH₃COOH), un ácido orgánico débil que le proporciona su característico pH ácido.

El vinagre blanco doméstico suele contener alrededor de un 5% de ácido acético y un 95% de agua. Esa composición permite que actúa sobre ciertos residuos que permanecen adheridos a los tejidos.

La transpiración, por su parte, está formada por agua, sales minerales, urea y otras sustancias que entran contacto con el sebo y los microorganismos presentes naturalmente en la piel. Cuando estos componentes se transfieren a la ropa, las bacterias pueden transformar algunos de sus residuos y producir compuestos volátiles responsables del mal olor.