El papel de diario ayuda a conservar la forma de las zapatillas durante el secado al aire.

El cuidado de las zapatillas no termina con el lavado, la forma de secarlas también importa. La marca de electrodomésticos Maytag recomienda rellenarlas con bolas de papel de diario o trapos para ayudar a conservar su forma, y dejarlas al aire, lejos del sol directo.

La recomendación aparece en su guía sobre limpieza y secado del calzado, que también explica por qué las altas temperaturas de una secadora pueden afectar los pegamentos utilizados en muchos zapatos.

Para qué sirve colocar papel de diario en el interior

El papel arrugado funciona como un relleno que ayuda a mantener la forma de las zapatillas mientras se secan. La marca también propone utilizar trapos como alternativa.

En las instrucciones de limpieza manual, Maytag indica retirar los trapos húmedos y reemplazarlos por otros secos antes de dejar el calzado al aire.

Dónde dejarlas secar y cuánto tiempo puede llevar

La guía recomienda mantenerlas fuera del sol directo durante el secado. También advierte que el proceso puede extenderse desde varias horas hasta varios días.

Por otro lado, según Maytag, los pegamentos que unen las partes de muchos zapatos no resisten las temperaturas elevadas. Por ese motivo, considera que secarlos al aire es la opción más segura.

Para determinados zapatos de lona, algodón o poliéster, contempla el uso de secadora con precauciones como, un programa delicado y temperatura baja o sin calor, además de controles periódicos para comprobar que no se deformen.

No todas las zapatillas admiten lavado a máquina: es importante revisar sus materiales. Fuente: Gemini imagen ilustrada con Gemini

Qué revisar antes de lavar las zapatillas

La guía aclara que no todos los materiales admiten lavado a máquina. Entre los que desaconseja colocar en el lavarropas figuran cuero, gamuza, nobuk y calzado con adornos de cuentas. Revisar la composición es el primer paso para elegir cómo limpiarlo.